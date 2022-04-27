政府改組須廣邀人才　朱兆麟籲釐清工作方向：妥善分工不濫竽充數

特首選舉唯一候選人李家超，連日聽取各界意見，其中一個重點政府架構改組，增設職位切合施政需要。不過，近兩屆政府都出現一個難題，就是人才不願進入「熱廚房」。



未來一屆政府需要進行多項大規劃，北部都會區、疫情後推動經濟、大灣區發展，以至應對人口老化、貧窮問題、房屋、經濟轉型和稅務改革等，都需要各方面的專才協助，甚至「擔正」政策推手。距離新政府上任還有約兩個月，如何覓得一流人才加入，是李家超團隊實際要面對的問題。



李家超早前透露，傾向接納及推行政府改組建議。（資料圖片）

下屆政府將改組 增設多個崗位

綜合政界消息，李家超有意擴大問責團隊，包括政務司副司長和財政司副司長、設立更多副局長及政治助理，亦會恢復被林鄭月娥取消的中央政策組、新聞統籌專員等。距離新政府上場只有約兩個月，問責官員職位需要經過資格審查，再要得到中央批准才能確定人選，因此李家超組班的時間並非十分充裕。

未來政府有很多大計劃，需要有深入認識的專家，才能順利推行。完善選舉制度落實「愛國者治港」後，去年的立法會選舉有各方面的人才參選，包括智庫人士、大學學者、商界高層、港漂等。新一屆政府固然可以參考，邀請更多不同的人才加入，但另一方面亦必定面臨很多難題：這些人才願意進入政府嗎？能在政府發揮所長嗎？不同人才之間能夠互相配合嗎？

政府改組勢在必行。（資料圖片/廖雁雄攝）

人才各有專長 應按能力適當任用

香港可持續發展研究中心朱兆麟關注新一屆政府選才的情況，「人才有好多種，有些人專注選舉工作，有些從事政治工作，亦有些是研究人才。」他說，單單是一個範疇，不同種類人才的關注點、能力都不同，「房屋局興建房屋為例，工程師、規劃師、研究學者各有所長，他們看事情的重點也不同。另外，有些人擅長於研究、工作，但又是否擅長於鎂光燈下向公眾解説呢？這些都是實際問題。」

朱兆麟認為，政府架構重組之下，第一步是先要釐清各崗位的職能，理解它們未來的工作方向，需要具有哪些能力的管理者，再以此為根據找尋人選。

朱：成功人士必有利益關係 不應先入為主憂官商勾結

有了職位要求，下一步就是找尋相關人才。然而在延攬人才的過程中，也會出現各種問題，首先是選人準則問題，「你看重的是一個人的Intelligence（智慧），還是Integrity（操守）？近年外界批評AO（政務官）離地，但找一個商人入政府，他自己或公司可能會有財務或經營問題，或曾經被人投訴。而且一個成功的商人必然有很深的利益和人事關係，若這樣放大來審視，一定會減低有能力的人入政府的意欲。」

朱兆麟説，以此眼光審視智庫機構，同樣會出問題：「某人所屬智庫必定對該局範疇相當熟悉，政府才會邀請他任局長，但局方邀請該智庫提交研究報告時，又可能會被人批評私相授受、利益輸送、官商勾結。」

他以美國財長為例，都是金融界或學術界的猛人，「保爾森（Henry Paulson）是高盛行政總裁，傑克盧（Jack Law）金融海嘯時在花旗集團負責投資業務，耶倫（Janet Yellen）在大學的研究對政府和經濟有好大影響。如果凡事先看利益衝突的話，這些頂尖人才全部都無法任用了。」

他說，業界人脈、資歷往往是成功人士必有的優勢，伴隨而來的必然是利益關係，政府選才以至社會審視時，都不應先入為主，認定「有可能以權謀私」而抗拒，「其實商界成功人士留在商界『仲好搵』，入得政府都有服務社會的心，所以政府及社會各界都應先讓他有安穩而可以發揮的工作環境，否則只會令有能之士卻步。」

朱兆麟認為，政府迫請外界人才加入時，要讓他們了解工作方向，以及可以充份發揮專長。（資料圖片/鄭子峰攝）

不同專業須分工合作

要令有能之士發揮所長，除了適當地「保護」之外，工作方向、團隊合作，也是重要的一環，因為一個政策局涉及多個範圍，每個都是一門專業，如何分工十分重要。「以建議分拆出來的運輸及物流局為例，海陸空運輸和倉儲，粗略已經是4個不同專業，政府聘請業界人才時，要考慮是否邀請不同專業的人士，例如局長有機場或物流管理經驗的話，副局長就要有鐵路或巴士管理經驗，再按此做日常分工，讓專才和重點範疇能相匹配。」

朱兆麟指，以外界人才的角度，均希望進入政府後能有好的發揮，政府宜向他們說明工作方向，合作和分工關係，以及施政理念，「副局長都要看局長是哪位，如何分工合作，無理由『盲中中』走入去。」如此一來，每個職位理論上都可以請到匹配的人才，而不是濫竽充數或由其他專業人士「兼職」。

長遠來說，朱兆麟建議參考日本的松下政經塾，從基層前線工作到理論和行政管理，全方位培訓新一代政治、管治人才。