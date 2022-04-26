團體倡郊野公園邊陲興建安老院　梁振英表示支持

第五波疫情凸顯長者安老資源緊張，香港安老服務協會昨日召開記者會，提出多項安老服務改善建議，當中包括開發郊野公園邊陲地帶，讓非牟利機構興建安老院。



在任特首期間提出開發郊野公園邊陲的全國政協副主席、前特首梁振英表示，自己一年多前再度提出該主張，一年來沒有人指出這些地帶有甚麼需要保育。



上屆政府邀請房協研究發展郊野公園邊陲地帶，其中一個選址是大欖隧道收費廣場以西的綠地是研究建屋可行性的郊野公園邊陲地之一。（資料圖片）

香港安老服務協會建議 處理人手及院舍不足問題

香港安老服務協會建議，短期內放寬安老院輸入外勞的限制，以彌補長期人手不足。長遠來說要建立安老服務職業晉升階梯，並令到安老專業和醫療專業不會互相爭奪人手。

土地方面，協會建議放寬安老院24米之高度限制，並豁免安老院舍建築面積，吸引私人發展物業提供更多安老院舍地點。協會亦建議開發郊野公園邊陲地帶，讓非牟利機構興建安老院，以出租或合約院舍模式提供服務。

梁振英在Facebook表示支持香港安老服務協會的主張，表示香港安老院舍最棘手的問題是空間問題。他表示自己在2017年委託房屋協會就開發大欖郊野公園邊陲地帶做可行性研究，項目包括興建居屋和老人院舍。一年多前，他再提出這個主張，並公布這個項目的邊界線和其他具體內容，包括用不超過70公頃的土地興建2.5萬個按成本價出售的居屋單位，以及容納兩千個老人居住的非牟利、兩層高的安老院舍。

梁振英表示，談論解決社會問題的方案必須具體，否則得出的結論沒有參考價值。