直播︱立法會審議預算案　議員憂通關蹉跎歲月　狄志遠預告投棄權

立法會今日（27日）召開大會，是自1月26日以來，再度恢復實體大會。是日會議沒有口頭質詢，先恢復二讀《2022年撥款條例草案》（即財政預算案）。《香港01》將會直播及持續更新會議內容重點。



黃英豪倡於大灣區9市全設經貿辦

是次預算案暫未有議員提出修正案，預料不會有太大反對聲音。立法會主席梁君彥在會議開首提醒議員會議安排，今日的會議只有議員可發言，至晚上7時結束；明日的會議將繼續讓議員發言；下周三的會議將由官員回應，及後將表決二讀，並進入全體委員會階段。

經民聯吳永嘉發言時先認同預算案有應對香港面對的經濟問題，他其後引述意見指，有指香港應發展「有香港特色的動態清零」，先與外國及澳門通關，作為內地的參考，又認為對內對外通關不應互相排斥，如香港在通關問題持續蹉跎歲月，將失去很多經濟機遇。他又關注到取消強金對沖在疫情下對企業的影響。

民建聯主席李慧琼讚揚預算案整體方向正確，支持有需要的社群，回應各界訴求，協助抗疫，亦對推動經濟多元化發展有積極作用。不過她指本港房屋問題愈來愈嚴重，期望現屆及下屆政府用最大決心及力度，縮短土地供應的時間，革新求變，落實「以結果為目標的施政理念」，否則市民難以對政府有信心；新民黨李梓敬指出，總體支持今年的預算案，但同時本港的貧富懸殊及房屋問題嚴重，尤其提到醫療資源是否用得其所，希望新一屆特區政府可以作出改善。

進出口界議員、民建聯黃英豪強調香港融入粵港澳大灣區的重要性，建議在大灣區9個城市全部設立經貿辦，做到精準支援、協助在當地生活和工作的港人；實政圓桌田北辰指出，預算案中消費券、暫緩追租等措施有利市民，是抵讚的，不過也要批評福利政策上著墨很少。他又引用較早前的童樂居虐兒案，質疑有些機構收公帑做著違背社會期望的事情；社福界狄志遠亦批評政府福利開支方面的削減，長遠影響社會服務的穩定性，如果官員給不到滿意的答覆，將在二讀及三讀投下棄權票。