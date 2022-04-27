前年年底正值第四波疫情爆發，政府為鼓勵市民接受病毒檢測，宣布為本地染疫者提供一筆過5,000元津貼。申請人必須屬於不享有薪病假的僱員或自僱人士，並因染疫須留醫公立醫院、而且面對經濟困難。截止今年4月4日，計劃共接獲2,150宗申請，當中1,395宗獲批、26宗申請被拒、109宗由申請人撤回。

勞工及福利局表示，計劃推出時的背景與現時不同，目前病情相對輕微的患者可進入社區隔離設施或留家隔離，毋須強制送院，而且「約八成市民接種至少兩劑新冠疫苗，因確診而無法上班的日數已大大減少，對其經濟影響也相對減少」，故無意放寬申請資格。



▼4月25日，屯門悅湖山莊13座封區檢測▼



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勞福局：目前確診可社區隔離 受影響程度減少

第五波令香港疫情出現新常態，絕大多數確診者毋須送院隔離，立法會議員陳沛良向政府提出質詢，詢問會及將「5,000元津貼計劃」放寬至涵蓋不入院確診者。勞福局回覆指，計劃原意是消除可能染疫者對檢測的疑慮，減少他們對入院引致經濟困難的擔心，目前疫情進入新階段，背景有變，政府不打算放寬申請資格。

勞福局指，推出計劃正值第四波疫情，當時各種檢測設施開始投入服務，政府又訂立了強制檢測規例，計劃旨在配合「早發現、早隔離、早治療」策略。當時的感染人數較現時少，公院可收治所有確診者，所以不享有薪病假的僱員及自僱人士受影響較大。局方指，現時市民對檢測的疑慮已大大減低，每月檢測增加近四倍。病情輕微者，可進入社區隔離設施或留家接受隔離；若已接種至少兩劑疫苗，在隔離第六、七日連續取得快測陰性，便可結束隔離。

勞福局認為，因確診而無法上班的日數已大大減少，對染疫者的經濟影響也相對降低。而政府已推出多項援助措施，包括「臨時失業支援」計劃，為第五波疫情失業人士發放一筆過10,000元；目前也正修例，將因確診或「圍封檢測」而缺勤的情況納入病假。