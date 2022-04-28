政圈風聲｜李家超政綱發布會廣邀地區人士出席　背後有一大原因

特首選舉唯一候選人李家超已經寫好政綱，將於星期五（29日）在會展發表政綱。消息指，除了近1,500名選委之外，還廣邀地區人士出席。



此外，有消息人士透露李家超下周會再有一場壓軸會議，屆時將會回答選委提問。



李家超連日與不同界別選委會面，之後「閉關」寫政綱。（資料圖片／歐嘉樂攝）

李家超將於周五早上11時在會展公布政綱，據了解，除了選委之外，競選辦還邀請了約400至500名地區人士出席。消息指，由於早前疫情關係，李家超無法頻密落區，不過李家超希望接觸更多人，並向不同人士親自講述施政綱領，所以借此機會廣邀地區人士面對面交流。

有來自地區的消息人士指，前日（26日）起陸續收到通知，獲邀周五到會展出席政綱發布會，地點為會展舊翼會議室，相信是人太多，會議廳未能完全容納所有人而有此安排。今屆選委人數多達1,488人，如再加上400至500名地區人士，預計獲邀人數約有2,000人。

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下周舉行壓軸答問會 直接與選委交流

有選委收到初步通知，李家超5月6日在會展舉行「答問大會」，直接與選委交流，是投票日前的壓軸活動，邀請全部選委出席，類似去年立法會選舉前的「群英會」，有待最後確定。

李家超的政綱已經寫好，並正在付印。綜合政界消息，政綱會涉及四大範疇，包括提高特區政府管治能力、解決房屋問題、提升香港競爭力以及關懷社會。周五宣布政綱後，李家超將於周六（30日）晚上出席電子傳媒論壇，屆時七大電子傳媒將會直播。