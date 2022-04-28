禁追租｜管浩鳴批破壞私有產權、為難立法會　民建聯：可一不可再

政府立法禁止業主向指定租戶追租3個月，立法會今日（28日）恢復二讀《商業租户短期保護措施（2019冠狀病毒病疫情）條例草案》，選委界議員管浩鳴批評條例「為難立法會」，表面上堂而皇之，為企業提供喘息空間，但實際上破壞了多年來行之有效的私有產權制度，「無疑將立法會當作箭靶，若通過勢必立下政府嚴重干預市場的先例，但如果不通過，立法會又背負『置中小企不顧』的污名，可謂左右為難。」

民建聯陳仲尼指，政府「初心」可以理解，讓業主、租戶共渡時艱，但始終是破壞持之以恒的合約精神，希望政府承諾「可一不可再」，日後不再推出干預自由市場的措施。



地產界龍漢標：打擊國際金融中心聲譽

財政司司長陳茂波在《預算案》提出，立法禁止向受疫情影響的指定行業追租，引起業主及商戶反彈，有業主憂慮立法後無權追討欠租，商戶大條道理拖租，甚至在3個月後「走佬」。財政司之後作5項修訂，原有「禁追租」期可長達半年，「減辣」後列明保護期為三個月；業主若透過協商與租戶重新簽訂新租金協議，即可免受條例規管等。

提出修正案的地產及建造界議員龍漢標表示，原則上反對透過立法干預私人合約，即使是非常時期的短期措施，亦無可避免打擊香港作為國際金融中心的聲譽。對於政府指海外地方亦有類似措施，龍漢標指這些地方有相關調解、仲裁程序等，但香港沒制定有關配套，萬一租戶在法定保護期結束後，所有損失由業主單方面承擔。

邵家輝：租戶如果做唔掂，早啲執咗佢

自由黨議員對條例持不同意見，該黨批發及零售界議員邵家輝表示，通過法例是希望業主、租戶有時間商討減租等方案，「但如果你發現間公司做唔到，我真係勸喻你，早啲執咗佢，幫自己亦都幫人，快啲還返間鋪路畀業主.......如果你明知做唔到，唔好格硬嚟，唔好害人害自己。」他最後指，希望陳茂波可留任下屆政府：「如果你留低繼續為香港市民服務，真係香港之福」，陳茂波以笑回應。