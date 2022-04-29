直播｜李家超提四大綱領　推公屋提早上樓計劃　設應急動員機制

特首選舉唯一候選人李家超今日（29日）公布政綱，邀請過百名地區及基層人士參與。李家超表示，政綱篇幅有限，未提及的不代表他不關注，其政綱有四大綱領，包括強化政府治理能力、在土地房屋提速、提效及提量、提升香港競爭力，以及關懷社會和青年。

在政府改組方面，李家超說會強化政策研究、統籌能力，加強政府執行能力，要求做領導的官員在問題初期主動介入，又會設立「應急動員機制」，動員公務員應對危機，要求不同部門提供一定數量公務員應對。李家超說，會推動《基本法》第23條立法。

關懷社會方面，李家超提出「解決跨代貧窮試驗計劃」，推動非政府機構及企業，幫助千名劏房戶學生裝備自己。他又計劃合併長者生活津貼，劃一採用較寬鬆的資格限制。



【11:54】被問及如何提升競爭力、融入國家發展大局，李家超認為，大灣區是香港發展的強大機遇，在不同領域例如創新科技的發展，對融入大灣區非常重要，更要將創科研究轉化成為產業和商品，再提升成為產業化和完整的產業鏈。

文化軟實力方面，李家超指，發展成為文化之都亦是大灣區帶給香港的機遇，他特別提到要幫助青年進入大灣區，提升青年裝備自己，讓他們有競爭力和理想，明白如何設置個人生涯規劃，亦要將大灣區內的資訊，傳遞給有意到當地發展的企業，共同幫助不同領域的人

提出青年發展藍圖

【11:45】出席者問到新一屆政府如何著手處理房屋問題，李家超指，房屋問題蹉跎了20多年，過往有很多大辯論，但這屆政府是執行的時候，可以繼續辯論，但必須坐言起行，他會帶來一個有執行力的政府，精簡程序，有效統籌，政綱提出的公屋提前上樓計劃，便是運用了創新思維。

【11:40】李家超表示，會制訂青年政策及藍圖，建立關愛社會，令青年可以實現夢想。他說自己競選時提出的三大施政理念，已體現在四大政綱綱領，強調自己參選的最大推動力是對香港有信心，認為經過三年來的磨練，香港會更有活力、奮發圖強，重新出發，未來香港會繼續穩定，多元包容及充滿希望，

他形容自己的政府「會做事、做成事」，承諾多聆聽多溝通，會凝聚社會「同為香港開新篇。

李家超。（張浩維攝）

【11:32】在提升香港競爭力、持續發展的層面，李家超認為要鞏固香港金融中心地位、發展香港成創科中心帶動經濟轉型。他將以北部都會區為新的發展引擎，成立部門專責就北部都會區規劃和發展考慮作全盤考慮，令香港市民認識這是個宜居宜業的高質素生活區。

他又指，會利用北部都會區和大灣區產生協同效應，塑造香港成為文化之道，推動多元創意經濟發展，利用法治優勢強化不同法律服務，特別是區域法律爭端解決中心，亦會做好香港一向多元發展的優勢，令香港在多方面自由發展。

推公屋提出上樓計劃 冀縮短一年時間

【11:12】在土地房屋方面，李家超提倡要精簡程序，提出公屋提前上樓計劃，在一些已建成一至兩棟公屋，但未有配套的公屋項目上，容許居民選擇是否提早入伙，希望縮短公屋輪候時間一年。

他提出加強統籌，成立「公營房屋項目行動工作組」，審視和研究公屋提前上樓計劃，亦會土地房屋供應統籌組，審視生地變熟地的流程，確保房屋供應提速、提效、提量。

他亦提出發展北區都會區、明日大嶼，以及適當引用《土地收回條例》，強調要整個社會共同解決問題。他主張基建先行，提倡加強與深圳和大灣區的基建對接。

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設公務員應急動員機制 18區設「地區服務及關愛隊伍」



【11:08】李家超表示，會強化政策研究、統籌能力、執行能力及團隊精神，他要求官員在問題初期就要介入，並提出指導及指示，制定政策目標及勾畫出結果。李家超指，會設立「應急動員機制」，要求部門提供人手預算，以致在應急時做到「零時差」，18區也會成立「地區服務及關愛隊伍」，令未來動員時可肯定人手資源數量。

他又說，會廣納人才進入政府崗位及諮詢架構，並會適時推動23條立法工作，建立國安保護網。

李家超解釋強化治理能力的綱領，是要提升管治及執行能力，團結各界解決社會問題，也會做好風險評估建立穩固基石，令政府做事無後顧之憂。他提到行政立法須良性互動、多合作，政府會多解釋施政理念爭取議會支持，自己對於現屆政府提出的架構重組方案持「傾向性態度」，也會完善問責官員的設置，強調現政府已表明會配合溝通，細節有待確定，當中包括特首辦職位設置，有方案後會在立法會充分討論。

【11:00】李家超在競選辦副主任譚志源、梁宏正等人的陪同下步入會場，全場嘉賓起立鼓掌。