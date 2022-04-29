李家超政綱｜盛智文力撐李可重振香港　選委評100分讚決心變革

特首候選人李家超今日（29日）在灣仔會展舉行政綱簡介會，邀請基層市民和選委到場參加，部分選委在簡介會後指滿意目前的施政方針，期望日後有更具體的措施出台。

競選辦主席團成員、蘭桂坊集團主席盛智文則大讚新出爐的政綱，指一個以「結果為目標」的管治團隊正在形成，是歷屆政府未見，形容「香港返嚟喇」。他說，李家超就所有長時間纏繞香港的問題提出了解決方法，香港將可以一如往昔，而李家超可以做得到。



金鈴。（資料圖片/盧翊銘攝）

香港島婦女聯會主席金鈴表示，李家超的政綱符合她的期望，給予100分。她又指在政綱以提升政府效能為首個要點，象徵李家超有變革的決心，她又讚揚李家超有廣泛接納各方意見，政綱內容和民生息息相關。

香港教聯會副主席的穆家俊指，滿意李家超團隊目前的政綱方向，希望之後不只有方向性的政綱，會加入更多細節，和有更多對社會問題具針對性的措施。職業為中學教師的穆家俊期望，李家超會增加對大專院校教師的國家教育培訓。

漁農界的何俊賢認為，李家超是個實事求是的人，但在說服選委支持要繼續努力，李家超在投票日9天前才發表政綱，時間倉卒，何俊賢希望大家包容。