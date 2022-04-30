李家超政綱︱李家超：政改不會是優先項目　完善選舉制度未見成果

特首選舉唯一候選人李家超，今晚（30日）8時半至9時半出席由七間電子傳媒合辦的「行政長官選舉答問會」。



由於疫情關係，答問會不設現場觀眾，主辦方早前委託樹仁大學民調中心，隨機抽樣市民提問，並會現場播放市民預先錄影的問題，讓李家超回應。



之後傳媒代表將會就各項議題即場提問，涵蓋房屋、土地、經濟、疫情、民生、醫療、教育，和政治與內地關係發展。



首先抽出的是尹先生、吳女士和葉先生。尹先生關注有沒有實際構思如何振興經濟、留住香港人心，吳女士關注基層市民上樓問題，葉先生則問到土地房屋有否長遠策略及部署，吸引海外人才移居香港。

李家超回應說，政綱清楚寫出上車上樓、香港人才問題及人口政策，在房屋要提升速度提升效能及數量，多建住宅。他提到會成立兩個小組，兩個小組都司長級，要提速提效，提高供應量。

人才方面， 明白疫情管控有時令出入境「冇咁靈活」，他知要平衡防疫抗疫需要，現屆政府已經將抗疫措施分階段放鬆，「見到經濟及社會活動會返嚟」。此外，李家超認要加大社會消費，以消費帶動社會活動，及增加投資，又指政府在基建及房屋建設會帶動整體經濟活動，「更重要係帶到香港競爭力返嚟，吸引人及企業來港。」

李家超說，政綱有提及提升香港競爭力，包括鞏固現有的優勢，提升、打造香港做文化之都新領域，打造國際創科中心，加上有國家後盾有人才資金及建成的產業鏈，人才活力都會吸引來香港。

香港電台提到，公屋提前上樓但沒有配套「想買餸冇街市，想上班冇港鐵及巴士」的問題。李家超回應說，與基層溝通時，感受到他們急切想上樓，但認為應該要有選擇權，「最後揀唔揀係佢選擇」，但在之前會向他們提及配套並非完備。

鳳凰衞視問到樓價高企問題，有沒有考慮重提空置稅。李家超表示樓價要穩定，不希望波動太大，所以政府立場要清晰告訴市民，穩定樓價是最適合港社會，穩定情況下就能發展多提供更多就業，「大家搵錢多咗，維持到樓價, 個應付能力就會好啲。」

李家超又重申在多方面「提速、提效、提量」，無論公營、私營都有這項要求，強調所有程序縮短，不要有煩瑣程序，如程序是之前定落不合時宜就要壓縮不要重複程序，亦可以多項程序同時間處理。他提到已要求公營房屋項目行動工作組，在上任100日交出初步方案，審視如何「提速、提效、提量」。

新城電台提到李家超過去甚少涉獵財金範疇，如何帶領港保國際金融中心。李家超表示施政理念是以團隊解決問題。金融中心方面，他提過8項政策目標，是聽取很多意見後得出可行方案，形容香港有好多機遇，加上國家「十四五」及大灣區發展，令香港發展範圍擴大好多。他說金融業第一是要固定優勢，第二是要加大優勢，對此很樂觀。

無綫電視問到港人移民、人才流失問題，如何吸引人才、挽留想離開的人。李家超說從香港歷史來看，人口流動時有發生，指每個人有自己要，有流動好正常，亦是證明香港有競爭力，讓尋求發展的人可以成功。他說香港的優勢是與全球接軌，是國際大都會，過去多年證明香港吸引力強，現在有國家做後盾，市場人才和資金是得天獨厚。

他說要去利用好優勢，增加吸引力，又指人才往往是看機遇、看發展走。他強調香港是包容有活力社會，讓每個人實現有夢想的社會，已經係好吸引，機會無限，「第六屆係政府係執行性、有成果嘅政府」，「所做嘅結果及成果都會比人睇到香港可愛之處，及發展機遇喺邊到」。

▼李家超4月29日發表政綱▼



第二部份抗疫與民生，徐先生問到屯車公路早上使用量已經超過100%，洪水橋發展後會再多6萬個單位，如做到基建先行。蔡女士關心何時通關，「有人暴動搞搞震政府點處理」。倫女士疫情下低收入家庭負擔大，政府如何幫助這些家庭。

李家超回應指，政綱強調基建先行，將審視、公布基建項目，並會公布在時間及配合上如何做，他說區內做好基建就會有更多活動，市民亦更方便。而基建不限於香港，亦要與深圳對接。

談到通關問題，李家超說如成功當選會先處理通關，第一時間與內地討論通關條件，並移除任何通關障礙，「香港自己都應該創造通關條件，例如我哋有疫苗，要打多啲針。」再者香港要做風險評估，強調防疫措施不是一刀切，按風險採取不同措施，在管控及平衡社會生活、經濟方面做得更好。

至於基層家庭，李家強說任何家庭如有需要，社署有多項計劃協助，自己都提出希望緩解跨代貧窮，提出千人計劃去幫助基層中學生。

now新聞台提到，內地疫情不明朗，相反國際社會已解除限制，是否一日不與內地通關，國際都不可以通關。李家超表示第五波疫情是從外輸入，如何平衡抗疫及日常活動，包括評估外地人來港，要務實看疫情變化。他說與內地通關及與世界連繫沒有必然矛盾，強調首先要了解內地通關條件是甚麼，並尋求方案後去掃除障礙，又指通關方法是否要第一次小範圍試行，之後再擴大方案。

有線電視提到有6萬名學生領取全額書簿津貼，千人計劃會否太少，而該建議與兒童發展配對基金類似，為何不將該基金變成恆常做法。李家超表示提出項目重要的是理念，他提出的項目亦好歡迎意見。他同意現時有類似計劃，但他指出的計劃是針對初中學生，並嘗試解決跨代貧窮。如果計劃成功，他說可以物色更多受助對象，強調錢要花得有成效，最重要企業和NGO共同構思方案，歡迎提出意見。

港台問到青年人夢想包括民主公義，李家超有何回應。李家超指香港亦重視民主公義，「我哋重視法治，係推廣推崇法治，所以我強調任何人都要守法，係好簡單法治概念。」

李家超說每個人看法不一樣，有分歧是正常，最重要是守法表達意見，可以和而不同處理問題。他強調要用行動說服所有人，「分歧係存在但可以解決，唔需要用不合法、及違反社會共識規矩如對人不尊重方法去解決分歧」，又希望以行動爭取大家信任。