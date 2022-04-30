李家超答問會｜多次被問移民人才流失問題　僅答以機遇吸引回流

唯一特首候選人李家超今晚（30日）出席行政長官選舉答問會，多名市民關注香港近年的移民潮及人才流失的問題。李家超表示，人員流動屬正常，希望透過提升香港競爭力，令人相信香港「更有希望、包容、活力」，吸引人才及企業來港。

他在答問會尾聲向海外港人表示希望用成果向他們證明香港是「可以追求夢想、發展、自由、包容嘅香港，應係你擁抱及覺得返嚟建設嘅香港」。



李家超在答問會上指，希望以用成果吸引港人回流。（張浩維攝）

李家超在答問會上指，在香港過去的歷史中，人員流動時有發生，每個階段都有，每個都按自己需要作考慮，有流動屬正常。他認為，香港的優勢在於與全球接軌，是國際大都會，過去多年已證明香港很有吸引力，加上有國家作後盾，在市場、人才及資金方面，香港都是得天獨厚。

他續指，要利用優勢吸引人才，「人才往往係睇機遇會、睇發展走。」他強調香港的機遇既通國際亦通內地，形容內地為「未來世界發展引擎」，吸引力大。

他又提到，香港是包容、有活力的社會，可讓每個人實現有夢想的社會，已經很有吸引力、機會無限。

他認為要令所有人明白香港優勢，人才便會匯聚，其政綱已說明如何提升香港競爭力，提供機遇及發展予所有人，他相信香港會更好，會努力向他人講好香港故事，吸引他們回來。

在答問會尾聲，李家超向身在海外的港人表示，理解他們不同時候的想法，但香港始終是家，希望一個做實事的政府，可以用成果令他們知道香港是「可以追求夢想、發展、自由、包容的香港，應係你擁抱及覺得返嚟建設嘅香港，歡迎你哋。」