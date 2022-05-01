特首選舉｜李家超訪街市展親民　檔販讚冇架子：見到佢不知幾開心

特首選舉唯一參選人李家超今日（1日）到訪天水圍天恩街市，為街市帶來一陣墟冚，不少市民爭相拍照，揮手示好，更祝福他成功當選。李家超到訪約五間檔攤，檔販皆表示歡迎，有報紙檔販大讚李家超「冇架子」，十分親民。



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李家超關心檔販生意 生果檔檔主：希望人人有工開

李家超進入街市前，先讚揚街市負責人盡心盡力服務，希望在疫情期間繼續做好街市清潔工作。隨後，他先後到訪生果檔、菜檔、魚檔，牛雜麵店等，關心檔販生意，又問：「𠵱家幾錢斤？」、「邊啲嘢貴咗？」

檔販見特首參選人來訪，均積極回答，一名魚檔檔販一見李家超更「笑到見牙唔見眼」，主動與他擊拳合照。生果檔檔主勤姐表示，李家超稱會盡快恢復通關，同時亦會努力做到人人有工開，人人可以上樓。

報販冀政府不要加租 寄望港人繼續齊心協力

報紙檔販馬太透露，一早已經知道李家超會到訪街市，並非常期待，因為「可以觀察下」。她又指，「見到佢都不知幾開心」，稱讚他與市民握手，冇架子又親民。馬太最希望「政府唔好加租，物價唔好咁高」，又相信李家超若明白基層市民需要，未來亦更容易溝通，最後寄望港人繼續齊心協力。