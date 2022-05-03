李家超指房策不斷辯論蹉跎歲月　林鄭拒答：現非總結任內工作時候

本屆政府任期尚餘不足兩個月，特首林鄭月娥今日（5日）出席行會前被問到政府架構重組能否在換屆前完成，她表示政府立場很清晰，目標在下一屆行政長官就任前完成，待5月8日特首選舉結果出爐後，會第一時間將準備好的工作，包括組織架構圖和財政安排等，交予候任特首辦執行。



有信心架構重組任內完成：雖緊湊但議員均屬愛國者

林鄭月娥續指，交給特首辦執行後，會再交給立法會財委會轄下的人事編制委員會，另外會把政府議案提交大會，重新編配法定功能，形容時間很緊湊，但在愛國者治港下，90位議員都是愛國者，有信心可在下屆政府任期前完成。

唯一特首候選人李家超公布政綱時，提到房屋問題「蹉跎20幾年」，被問到土地大辯論是否蹉跎歲月的做法，林鄭月娥說不會具體回答，距離她5年任期完結還有兩個月，希望稍後有機會總結任期，但現時並非時候。對於李家超提出公屋提前入伙計劃，林鄭月娥重申，不會評論下一屆政府或特首候選人的政綱內容。