政府擬設預報資料系統　禁危國安者來港　警隊開3高層職位助反恐

立法會保安事務委員會今日（3日）討論《紀律部隊職系架構檢討報告書》，文件建議在懲教署、海關、消防處及入境處，各增設一個常額副署長職位，並在警務處開設3個首長級常額職位，包括警務處助理處長，及2個總警司職位。

此外，委員會亦討論修訂《入境條例》，落實「預先通報旅客資料」系統。政府表示，系統會制止危害國安人士登機來港。



警擬增3個首長職位加強反恐 鄧炳強：購裝備會考慮制裁

保安局長鄧炳強表示，近年政治環境及警務環境不斷轉變，警方要更積極在公共關係策略上維持公眾對警隊的信心；在加強反恐執法工作對本土恐怖主義風險時，亦要回應傳媒及公眾日益增加的監察力度。

在會上，工聯會陳穎欣關注到警務處長期有人手空缺，招聘遇上挑戰，如何增加吸引力。鄧炳強指目前警隊人手空缺達18%，已經透過調整職級起薪點、頂薪點及增薪點等，吸引及挽留人才，並且放寬招聘條件，毋須居港7年也可入職，吸引曾長居內地或外地的市民申請加入。陳穎欣再追問，作為非紀律部隊的市民如何貢獻維護國安工作，鄧指：「國安工作不一定只是執法人員做，每一個市民都有責任，首先要守法，再者一發現這些行為要立即通知我們。」

此外，民建聯葛珮帆問到，現時國際環境有變，有多名高官受到外國制裁，警方從海外購買裝備時，會否考慮相關風險。鄧炳強回應指，會考慮面對外國制裁對執法部門的風險，能否持續維持採購，但他未有提到具體方案。

政府計劃修例，落實推行預先通報旅客資料系統。（資料圖片）

禁反修例人士來港？ 區志光：不評論

委員會亦討論修訂《入境條例》，落實「預先通報旅客資料」系統，要求來港航班出發前至少40分鐘，預先提供旅客的姓名、出生日期、國籍，及證件號碼等資料。保安局副局長區志光表示，修例目的是阻截潛在聲請人士來港，以及加強反恐工作，現正與律政司商討附屬法例的草擬工作，目標是在下半年提交立法會審議。

席間多名議員關注，當局會否禁止有份推動2019年反修例事件的人士來港。區志光表示不會評論個別個案，強調會透過情報交流，當發現有人有機會危害國家安全，影響香港内部治安，就不會批准相關人士入境；此外，當局會持續對不同國家作風險評估，而享有本港居留權和離港人士不會受到影響。他指，條例亦符合私隱條例規定。

區志光指，簽證與上述的安排沒有關係，即使是免簽證的國家或地區，如有對香港具潛在威脅的人士來港，一樣能夠堵截。



根據政府文件，享有香港居留權人士不會獲發「拒絕登機」指令，而航空營運商只需就來港航班提供旅客資料，離港航班將不受影響。