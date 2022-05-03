法官評核機制新增上級院每年檢視　林鄭信無損獨立：宣過誓無畏懼

法官及司法人員的表現現時由各級法院領導負責觀察及評核，主要透過個別人員的評核報告、上訴時上級法院對法官處理個別案件的評語、以及擔當不同司法工作的表現等作出評核，以考慮安排調任及接受司法培訓課程。

司法機構今日（3日）表示，將優化現行做法，增設「年度檢視會議」機制，較高級別法院法官會參與評核，定期全面、客觀、有系統和綜合地討論和檢視各級法官及司法人員的工作表現、潛能和經驗，以及培訓和發展需要。

司法人員推薦委員會未來在考慮推薦任何現任法官和司法人員擔任其他司法職位時，會參考這些工作表現，以評估其司法和專業才能。特首林鄭月娥回應指，自己都是「睇報紙先知」，強調無與司法機構討論過。她強調法官上任都要宣誓須無畏無懼、無偏無私履行責任，不認為這類行政工作會影響司法獨立。《香港01》向律政司查詢在新機制的角色，發言人則指不會評論。



林鄭月娥強調法官上任都要宣誓須毋畏毋懼、無偏無私履行責任，不認為這類行政工作會影響司法獨立。

司法機構表示，《基本法》訂明，法官和司法人員應根據其司法和專業才能選用；若法官或司法人員無能力執行職責或行為不當，會視乎情況根據《基本法》條文處理有關法官免職、及司法人員紀律程序。而司法機構一直根據法官和司法人員的法律知識、為官性情、言行操守及案件管理能力，評估他們的整體工作表現。

工作表現可左右法官及司法人員升遷

林鄭指自己作為特區首長，當然對於司法機構負有一定責任：「但係我都係謹守司法權係獨立，司法機構亦以佢最大嘅自主權來運作，所以我並無就呢個議題同司法機關、或者終審法院首席法官有過任何討論，完全無！」她稱自己是透過報紙得知，認為司法權獨立與否，並不受到這些評核機制影響，因為每一位法官被委任時都要宣誓。

司法機構則指，任何表現管理制度和措施，都是為了提升整體的司法質素和效能。基於司法獨立原則，新機制絕不干預個別法官及司法人員行使其司法權，即根據法律和法律原則及相關證據，獨立和專業地處理每宗案件。林鄭則強調，司法權獨立是回歸以來香港最大強項之一，在很多設計上受到保障。