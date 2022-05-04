輸入科技專才4年來批出620宗　至今不到一半來港　逾6成來自內地

政府2018年年中推出「科技人才入境計劃」，截至2022年3月底，創科署共接獲726個配額申請，當中620個獲批，63個被拒，43個由申請公司撤回。同期，入境處卻只接獲316個相關簽證或進入許可申請，當中285個申請獲批，僅佔獲批配額約46%。

而在獲批簽證的人士中，來自內地的佔約65%，近四年來共有177人。其次是來自南韓，共有35人，來自美國的則有13人。



根據政府回覆立法會議員的資料顯示，自2018年6月起，共有285人經「科技人才入境計劃」獲批簽證或進入許可申請來港，當中從事人工智能的為數最多，共有75人，大約佔2成6；其次是材料科學，共有45人獲批簽證來港；而金融科技方面，則有44人來港。

獲批申請來港的人士中，逾一半人月薪在20,000元至39,999元之內；約3成5人月薪介乎40,000元至79,999元；而月薪80,000元或以上的佔約1成2。

政府回應指，計劃的申請數字會受到環球經濟狀況、個別公司的業務發展、疫情發展及相關的入境限制等因素影響，因此難以為計劃的申請數字作估算。政府相信計劃能切合本港整體的創科發展，創科署會不時探討進一步優化計劃的可行性，確保計劃與時並進，配合香港的最新發展。