大學作曲拍愛情MV　37歲梁熙仍追夢：盼從政市民認可︱政壇諸事町

今日（4日）是「五四」青年節，民建聯港島東議員梁熙在社交專頁貼出22歲在美國讀大學時，參與拍攝的7分半鐘愛情短片，全片以他作曲的音樂貫穿，無對白、無歌詞。回味年少「追夢」，梁熙說，當年有段時間很熱衷作曲，有一年與兩個喜愛電影的朋友拍了這個MV，奪得學校電影節的最佳影片獎，不過自己就無粉墨登場。

梁熙指經常思考「青年」的定義，自己今年37歲，「仲係唔係青年就見仁見智，不過追夢嘅心不變」，希望在立法會議員的崗位上做得更好，得到市民的支持及認可。



在美國南加州大學工商管理畢業的梁熙，當年是南加州大學香港學生會會長。他憶述15年前，器材及電腦軟件都不如今日先進，回播由自己監製的作品，發現有好多不足，不過當年的製作過程、朋友間合作，卻足夠回味一世，感激朋友一同追夢。他又引用歌詞表達感受，指「年少多好，朋友多好」。

梁熙說青年除了視乎年紀，還要視乎追夢的心，希望未來做好議會工作：「有一天，當大家提起梁熙這個名字的時候，會以務實、有承擔來評價。」