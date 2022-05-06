林鄭班子疫下自願凍薪兩年　行會開綠燈：下屆薪酬可回溯升幅

過去兩年因應疫情，現屆政府政治委任官員薪酬都沒按機制加薪，相關薪津獨立委員會早前建議，新一屆政府官員薪酬恢復每年跟隨丙類消費物價指數的按年平均變動作出調整，而且須追加過去兩年累積未「加薪」的幅度。

委員會解釋，目前的凍薪安排是現屆特區政府基於當前社會、經濟及政治環境所作的決定；凍薪屬自願性質，因此只適用於本屆管治班子。而新一屆政府官員的調薪幅度，追溯到凍結前是「回復至應有水平，而不應被視作加薪」。特首會同行會本周二（3日）已接納委員會建議。



委員會注意到，現時凍薪的安排，是現屆政府為展示管治團隊與社會共渡時艱，而決定即使過去兩年的丙類消費物價指數變動為正數，官員也不加薪，反而凍結在2019年7月的水平。而根據機制，官員薪酬按年檢討，在2018年及2019年都有調整。

委員會考慮過所有因素後，建議下屆官員的薪酬應沿用機制，跟隨丙類消費物價指數自2019年7月1日起的平均按年變動作出調整，即追回共三年的「增幅」。委員會解釋「此舉旨在按財委會於2017年批准的機制把現金薪酬回復至應有水平，而不應被視作加薪。」

有關委員會除了就政治委任官員的薪酬條款向特首提供意見，亦會檢討行會成員、立法會議員的薪津事宜。