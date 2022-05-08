特首選舉．持續更新︱截至早上11時1,406人已投票　投票率九成六

【特首選舉2022】「一人模式」的特首選舉今早（8日）舉行，投票時間為早上9時至11時半，唯一候選人李家超當選毫無懸念，外界關注新選制下整體投票率及李家超得票率有多高。1,461名選委在不記名情況下，投「支持」或「不支持」票，候選人取得751張有效「支持」票即當選。

今屆除會展主票站，竹篙灣隔離設施特設票站，供受檢疫隔離的選委投票，選管會主席馮驊表示，有6名選委已預約於竹篙灣投票；投票結束後，所有票箱會集中到會展以人手點算，馮驊預料1小時內完成點票。

《香港01》全程直擊、持續更新，並直播重要時刻。



+ 2

唐英年讚李家超政綱「寫得好好」

【11:07】截至早上11時，1,406名選委已投票，投票率為96.24%。

【11:06】全國政協常委唐英年表示，已投票支持李家超，稱讚李的政綱「寫得好好」，相信他最終會高票當選，體現獲社會各界廣泛支持。唐英年期望李家超當選後能，組織強而有力的團隊，在文化、青年發展等範疇有所作為。

【11:01】第五界別選委、全國政協常委胡定旭投票後表示，相信李家超可高票當選。他指，李家超曾提出當選後通關是首要任務，而他多次以政務司司長身份赴深圳開會商討通通關，認為其魄力「無可置疑」。

盧文端：李家超若當選證明有廣泛認受性

【10:48】立法會主席梁君彥表示，香港有很多急切的事要處理，期望新任行政長官能盡快組成高效團隊做實事，聆聽和團結市民。他深信立法會議員會積極配合新一屆政府立法工作。

第五界別選委、全國僑聯副主席盧文端認為，今次投票意欲高，希望李家超當選後盡快與內地通關，並解決房屋問題。他表示在新選舉制度下，1500個選委比以往更有廣泛代表性，若李家超能夠當選，證明有廣泛的認受性。



【10:42】截至早上10時30分，1,139名選委已投票，投票率為77.96%。

【10:40】民建聯主席李慧琼表示，有信心李家超會順利高票當選，期望新政府在上任短時間內提出更具體的政綱措施，並與立法會建立新的行政立法關係，議會亦會積極提出意見，共同努力解決社會深層次矛盾。被問到民建聯會否為新政府班子輸出人才，李慧琼稱言之尚早。

+ 2

【10:30】民建聯立法會議員何俊賢投票後表示，今次投票流程順暢，指示清晰，故選委「面口都非常好，無以前咁混亂，安排得非常好」。他又指，李家超是唯一參選人，相信他得票率高及將會當選，期望他可落實《基本法》23條等憲制責任。他又認為，因應防疫關係，李家超與選委的接觸不多，「對選舉工作係足夠，但要再落區聽意見」，希望李當選後，除用時間組班外，應用更多時間彌補不足。

行政會議成員湯家驊說，香港人期望選出「交到功課」的特首，期望新政府重新檢視政制可改進的地方，解決居住環境、青年問題及經濟復原問題。他相信修補社會撕裂是整體社會集體意願，香港經歷2019年反修例事件及疫情後，市民會對修補撕裂表現積極態度，找出共通點。

【10:10】截止上午10時，871名選委已投票 投票率為59.62％。

【10:09】李家超由會展三樓乘搭電梯往一樓投票中心，被問及對投票率看法等問題時，僅回應記者「母親節快樂」。

【09:52】截止上午9時30分，首半小時共503人投票，投票率為34.43％。投票在上午9時開始，至上午11時30分結束。

會展票站現場。（李澤彤攝）

狄志遠：支持李家超為釋出善意

【09:50】法律界選委、行政會議成員湯家驊表示，在「一人模式」下李家超預料會高票當選，但希望他不要低估未來5年施政的難度，未來需要廣納賢能，團結大多數，交出功課，實踐政綱的4大方向，其中對廣大市民而言，居住、青年、經濟復原等民生都很重要。他亦提到，完善國安機制後，也有需要檢視政制是否有需要改進的地方，認為5年十分長，經濟或多或少已足夠復原，未來需要考慮政制改革，舉例指2026年距今4年，到時談政制改革還來得及。

狄志遠。（張浩維攝）

【09:42】保安局局長鄧炳強由約十名警員陪同下，到達會展。

【09:40】社福界立法會議員狄志遠表示，新思維昨日舉行會議，決定支持李家超，雖然考慮到李家超的政綱與期望有出入，但希望釋出善意，讓新政府明白不同意見仍能促成合作和溝通，同時鼓勵新政府多與不同意見人士進行溝通和計劃，尋求共通點和共識。他說，今次決定經過黨內深入討論，沒有收到任何來自北京、本地或其他團體的壓力，強調完成是黨內的獨立思考。

鄧炳強抵達會展。（伍靖華攝）

譚惠珠：香港有議而不決問題

【09:36】法律界選委、基本法委員會副主任譚惠珠認為，候選人李家超已服務市民多年，市民對其認識深，又指香港有好多問題經過20多年議而不決，當中有好多好建議，至今未執行，她表示，李家超本身具領導能力，相信他能夠解決深層次問題，帶領香港重新出發。

選委會立法會議員黃元山認為，李家超重視教育，期望新政府能加強教師培訓，增強學生的國民意識，多認識國家。他相信李家超會高票當選，認為這證明本港齊心合力，望各界在這共識下將心情和精力放在如何建設香港。

汪明荃新特首令香港盡快通關

【09:29】體育、演藝、文化及出版界選委汪明荃表示，目前最希望新特首能令香港盡快通關，壓制疫情，「人人有工開就好啲」。



另一體育、演藝、文化及出版界選委、足球總會主席貝鈞奇進入會展投票前表示，自己會投支持票，相信體育界都會支持，他期望新一任特首令港人團結一致，「令社會回復正常，令香港回復昔日光輝。」

譚耀宗籲選委支持有能力、有擔當的李家超

【09:18】李家超競選辦主席譚耀宗表示，團隊在投票期間會分別在兩個地點作最後呼籲，呼籲選委支持有能力及有擔當的李家超，成為新一屆行政長官，強調「愈多票支持李家超先生愈好」。至於會否擔心部分界別得票比較低，譚耀宗指，相信選委會很積極參與投票，團隊未有評估得票。

對於新思維主席狄志遠表明，會投票支持李家超，譚耀宗表示歡迎，認為每個選委考慮投票時都有各自思考過程，團隊衷心感謝支持李家超的選委。

【09:00】投票時間開始。李家超團隊在投票站外迎接選委及揮手打招呼，有選委主動上前向其表達支持。

馮驊：6名選委登記於竹篙灣投票

【08:30】選管會主席馮驊表示，一切已準備就緒，提醒選委留意今早交通或較繁忙，無論自行駕駛還是乘搭公共交通工具亦要預留時間，必須在11時半前到達會展一樓投票站方能趕及投票。

此外，馮驊指截止今早7時半，共6名選委登記在竹篙灣投票站投票。竹篙灣票站投票時間較短，為早上9時至10時半。選票放進投票箱後會上鎖，經大型紫外光消毒機消毒後，將運往會展一併點票。

他重申，選舉投票以不記名方式進行，選委進場後不能互通消息或使用電子器材，呼籲選委進場前關掉流動電話。投票即將開始，馮驊呼籲選委盡快前來投票，又預計投票結束後一至一個半小時能有結果。

【08:00】截至早上近8時，仍有部分傳媒代表未能進場。會展正門及公眾入口有大批警力佈防。

「一人之選」1,400多名選委「信任投票」

今次特首選舉只有一名候選人，按照法例仍須進行信任投票。選委進場時須攜帶香港永久性居民身份證、以及印有姓名、相片及專屬二維碼的選委名牌。為減少票站人流，投票時間延長至兩個半小時，五個界別被依次劃分出5個投票時段，選委被建議在所屬時段投票。

票站設有不少於70張發票櫃枱及約100個投票間。若選委發燒，將被安排在特別投票間投票，投票時須以「剔號」印章在選票上蓋印，選擇「支持」或「不支持」。據了解，警方部署7000警力嚴密佈防。

+ 9