民調：超過七成受訪者認為　新一屆政府需重點改善住屋狀況

第六屆特首選舉明天（8日）舉行，香港群策匯思早前進行民意調查，有73.5%受訪者表示，新一屆特區政府施政重點應是改善市民住屋狀況。



此外，青研香港早前在街頭訪問，不少市民表示最關注民生議題，包括交通、住屋、就業等，亦有不少市民最關心何時通關。



香港群策匯思於5月4日至6日以網絡問卷的形式訪問了1,468名市民，問到新一屆政府施政重點，有73.5%受訪認為是改善市民住屋狀況，反映市民最關住房屋問題。其次，有62.2%認為是加強維護國家安全，54.5%受訪者認為是提升公營醫療服務。此外，問卷收集了超過300條意見，不少市民期望早日與內地通關。

調查顯示，有81.5%受訪者 對新一屆政府有期望，78.9%受訪者認為李家超能勝任特首，而李家超提出的「以結果為目標」施政理念，亦有77.8%受訪者認同。

柯創盛期望加強行政機關效能

香港群策匯思主席、觀塘區議會主席柯創盛期望，李家超努力實踐政綱，加強行政機關的效能，上任後盡快做出幾件大事、實事，讓市民實實在在感受到新政府帶來的新氣象，重拾對香港的信心。而副主席楊諾軒表示，民生始終是市民最關注的重點，未來五年應聚焦於經濟民生議題。

香港群策匯思成員、選舉委員會委員張琪騰，認同李家超持續推動建設「北部都會區」及「東大嶼人工島」的決定，期望可加快兩項工程的進度。另一成員越毅強就指，受訪者認同「以結果為目標」的施政理念和訂立關鍵績效指標（KPI），反映市民期望行政機關展現更高效的執行力和決斷力，減省不必要或重複的程序與討論，擺脫過往「議而不行」的情況。

青研街頭調查 多名市民關注房屋問題

而青研香港幾名成員包括陳志豪、郭芙蓉、周元谷、賴嘉汶和莊展銘，早前在街頭訪問市民最關注的事項，不少市民表示最關心住屋問題，包括劏房和天台屋情況、公屋入息門檻和輪候時間、樓價高企、青年人上車等，亦有多名市民關心何時通關。此外，市民亦關心托兒和安老服務、地區基建、交通問題等。