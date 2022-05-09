譚耀宗：相信有人自動請纓加入新班子　民建聯願提供人才

李家超昨日（8日）以1,416張選委票當選新一任特首，競選辦主任、全國人大常委譚耀宗今早在港台節目上表示，李家超高票當選反映選委都支持他的政綱，但很難追求百分之百的支持率，會視不支持票和白票為壓力及鞭策，努力做得更好。他又指，不確定李家超組班進度如何，但相信有人會「自動請纓」，民建聯願意推薦人才。



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任官期間民調支持度低 譚：不覺得市民不喜歡李家超

譚耀宗表示，百分之百支持度有很大難度，但見到得票率高都相當高興。被問到李家超任政務司司長期間在不同民調中民望淨值都呈負數，99.2%支持票能否真實反映李的民望。譚耀宗稱選委會有「廣泛代表性」，不止代表自己，同時代表他們的選民；他又指疫情下部份選舉工程做不到，無法廣泛與公眾接觸。他又認為，李家超宣布競選後，市民反應受落，不覺得他的民望低，「唔覺得市民對佢唔鍾意」。

至於新政府組班進度，譚耀宗表示政府架構重組後，需要尋覓三司十五局的官員，時間非常緊迫，最重要的是能找出能處事的官員。他指，目前不想隨便揣測，相信李家超心中有數，又認為現時的行政立法關係改善，不再吵吵鬧鬧，有人都會自動請纓。此外，民建聯主席李慧琼已表示該黨會不斷為社會培訓人才，譚耀宗認為「如果政府需要人才，我哋好願意割愛」，認為這是對民建聯成員的認同。

狄志遠：將去信李家超尋求對話

新思維主席、立法會社福界議員狄志遠，早前公開表明向李家超投下支持票。他表示此舉旨在釋出善意，給予機會新政府施政，又指李家超上任後仍然會透過立法會監察政府。他又指，新思維今日將去信李家超尋求對話，希望政黨所釋出的善意，能換到新政府多聽不同聲音。他又提醒，推動雙普選與基本法第23條立法一樣屬憲制責任，特區政府有責任履行。

在立法會選舉中曾支持狄志遠的民主黨元老李華明，表示對狄的決定感到失望，立場與建制派無異。狄志遠回應指，與李華明是好友，會尊重對方意見，但今次決定經過新思維內部仔細討論，認為事情沒那麼非黑即白，投支持票不代表就是建制派，希望透過釋出善意帶動政府做得更好。