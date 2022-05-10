特首選舉｜中聯辦斥七國集團及歐盟干預蠻橫：強盜式雙重標準邏輯

特首選舉日前舉行，唯一候選人李家超以逾99%得票率當選，七國集團及歐盟發聯合聲明，嚴重關切香港行政長官選舉的遴選過程，認為提名程序及由此產生的任命，與普選目標背道而馳。

香港中聯辦發言人表示，堅決反對並強烈譴責七國集團外長及歐盟外交官員，公然詆毀抹黑香港特區依法進行的特首選舉，以及對中國政府涉港政策的無理攻擊，要求有關政客擺正位置，認清大勢，立即停止干預香港事務。



批無視選舉結果人心所向

發言人指，七國集團外長和歐盟高級代表無視自身國家民主制度的結構性缺陷，粗暴攻擊香港特區依法選舉地方首長和中國政府執行「一國兩制」政策，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，「其拙劣表演註定是徒勞的，必然成為不自量力的國際笑柄」。

發言人指，此等聲明充滿傲慢偏見，大搞無中生有，無視特首選舉過程依法依規、公平公正，無視選舉結果人心所向、眾望所歸，有關卑劣行徑只會讓人進一步看清強盜式的雙重標準邏輯及「以港遏華」的險惡用心。

發言人強調，中國政府堅守「一國兩制」原則、落實「愛國者治港」，任何外部勢力的政治操弄和蠻橫干預，都動搖不了中央全面準確貫徹「一國兩制」方針的堅定決心，也損害不了香港繁榮穩定的大局。