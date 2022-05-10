的士加價｜消息：行會通過加價　市區的士起錶加至27元　7月生效

市區、新界、大嶼山的士業界2018年起已申請加價，加幅由20.4%至25.7%不等，其中市區的士起錶價建議加至30元，增加的士司機收入，惟政府審議多時，仍未完成審批。消息指，行政會議今日（10日）通過，批准的士加價3元，其中市區的士由目前起錶價24元，加至27元，加幅達12.5%；其後每次跳錶加2廷，由目前1.7元，加至1.9元。

政府向立法會提交文件題示，經修訂的收費率由今年7月17日起生效，所有的士落旗收費增加3元；落旗後首段跳錶收費每跳增加2角；以及落旗後後段跳錶收費每跳增加1角。



業界稱增加收入吸引新人入行

的士對上一次加價已是2017年，市區的士起錶價由22元，加至24元。運輸及房屋局表示，租車司機在2021年的每月平均淨收入約為18,100元至19,600元，根據政府統計處的資料，2021年第四季的運輸行業平均每月薪金為22,432元，相比之下，的士業界確實難以吸引新人入行，而現時約有八成的士司機為五十歲以上，平均年齡約為五十九歲。

與此同時，的士服務質素一直受到公眾關注，業界希望透過增加司機收入，吸引新人入行，並藉此鼓勵業界改善服務及投資更多新設備，以提升整體的士服務質素。局方指，任何新收費均須經過立法程序，最快只可於2022年7月才能生效，與上次在2017年4月加價相距超過五年基於上述原因，因此有理據增加市區、新界和大嶼山的士的收費。

運房局發言人表示，政府注意到加價會增加乘客的交通開支，政府在審批是次加價申請時，已充分考慮各項因素，盡量平衡各方關注，並建議較業界提出的方案為低的加價幅度。根據政府的建議，市區、新界及大嶼山的士收費的平均加幅分別為11.54%、13.02%及13.83%。

政府將於5月25日向立法會提交《2022年道路交通（公共服務車輛）（修訂附表5）規例》，進行先訂立後審議的程序，以調整的士收費，完成程序後，新收費將由7月17日開始生效。