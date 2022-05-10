自由黨領導層換屆　張宇人取代鍾國斌任黨魁　陳曉峰升任副主席

自由黨領導層換屆，由原主席張宇人出任黨魁，批發及零售界立法會議員邵家輝出任主席。至於副主席方面，除李鎮強和胡漢清連任外，港區人大代表陳曉峰亦升任副主席一職。

邵家輝表示，會繼續努力服務業界和市民，多聆聽黨友意見，未來爭取通關亦是重中之重，但需要特首協助爭取。



鍾國斌連任失敗淡出領導層

自由黨領導選舉提名於本月6日截止，黨總部只接獲一張有效的提名表。根據黨章規定，該份提名表的候選人自動當選，新當選領導層即日生效。

自由黨地區執行委員會主席選舉亦已於4月29日截止提名，三份提名表的候選人自動當選。港島區、九龍區及新界區的地區執行委員會主席分別是梁進、何顯明及梁志偉。

在2021年立法會選舉中，自由黨派岀5人參選，上任黨魁鍾國斌在紡織及製衣界競逐連任失敗，改選後由張宇人自動當選黨魁。