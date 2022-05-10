特首選舉｜G7及歐盟批侵蝕公民權利　港府強烈反對

七大工業國集團（加拿大、法國、德國、意大利、日本、英國和美國，G7）外長和歐盟高級代表發表聲明，指特首選舉的過程背離普選目標，是持續侵蝕香港的政治和公民權利，對此深表關切。



特區政府發出聲明，強烈反對歐盟和G7外長的聲明，指這是無端批評和不實評論。



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港府發言人說，歐盟和G7聲明干預純屬中國內政的香港事務，亦違反國際關係基本準則。發言人說，根據「一國兩制」和《基本法》第四十三條，行政長官同時對中央人民政府和香港特別行政區負責，而行政長官產生辦法由《基本法》附件一規定。發言人指，人大常委會在2021年3月30日修訂《基本法》附件一後，所有選舉相關法例已經獲立法會通過，而5月8日舉行的第六屆特首選舉，「均已嚴格按照法例要求，公開、公平和誠實地進行」。

發言人稱：「任何有關完善選舉制度削弱香港管治中的民主成份的指控皆是錯誤的。相反，完善選舉制度擴大了行政長官選舉選民基礎的代表性。選舉委員會由原來四個界別合共1,200名委員擴大到五個界別合共1,500名委員。新增合資格選出行政長官的界別分組委員來自基層組織、地區團體、中小企業及全國性團體香港成員的代表。」