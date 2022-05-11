立法會‧持續更新︱辯論住宅租金扣稅法案　租樓一族享10萬扣稅額

立法會今日（11日）舉行大會，首讀及二讀住宅租金扣稅的法案。措施由本屆政府最後一份《財政預算案》提出，旨在減輕無樓一族租住私人物業的負擔，如果順利獲得通過，將於22／23課稅年度起實施。合資格納稅人可於今年的稅務報表中申報。納稅人或同住配偶承租的自住單位都可作申索稅項扣除，扣稅額上限為每課稅年度10萬元。議案已中止待續，並交由內務委員會處理。

立法會隨即辯論由議員提出的無約束力議案，包括要求政府制訂5年文化藝術政策及發展藍圖，以及改革招標制度扶助本地企業。《香港01》持續更新辯論重點。



多種情況不可扣稅 包括租住單位由親屬持有

財經事務及庫務局局長許正宇表示，政府期望法案可於今年夏季立法會休會前通過，措施將可如期在22／23課稅年度起實施，估計惠及43萬名納稅人，令政府稅收減少33億元。為防扣稅措施遭濫用及具針對性，法案列明不適用的多種情況，包括申請者及配偶不得是任何物業的實益擁有人，以及所租住的物業不能由子女、父母、兄弟姊妹等相聯者持有。立法會主席梁君彥其後宣布二讀中止辯論，並交付內務委員會處理。