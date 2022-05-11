疫下搶購潮︱吳秋北倡價格管制　邱騰華反駁：須正本溯源穩供應

第五波疫情期間出現搶購潮，導致部分民生用品價格上升。工聯會港島東議員吳秋北今日（11日）提出口頭質詢，要求政府交代有何措施防止商家利用疫情消息抬高物價，以及會否效法其他地區設立監管機構和訂立法例，在緊急情況下實行價格管制。

邱騰華表示，特區政府一直與廣東省政府溝通，維持供港食品供應充足和穩定，第五波疫情爆發後，政府各部門聯手透過不同途徑維持內地供港物品供應，例如運房局協助開通水路和鐵路運送食品來港。他強調，政府透過不同方法「正本歸源」解決問題，例如在疫情初期全球口罩供應短缺，政府資助本地口罩生產，比價格管制更有效。



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舉例口罩生產資助 邱騰華：以政策突破增供應

邱騰華指，特區政府一直確保食品及其他物品供應充足及穩定，疫情爆發初期全球口罩供應嚴重短缺，政府2020年3月作出政策突破，推出本地口罩生產資助計劃，共有20條生產線獲得資助，合共提供接近4億7千萬個口罩。

他續指，第五波疫情期間醫療物資需求大增，由商經局統籌的醫療物資供應保障小組，按各部門需要與內地專班對接，確保政府經內地採購的物資能有序供港。他說，政府將醫療物資分派給不同群組，包括確診人士及醫護人員等，並在4月初向全港家庭派發防疫物資包。

吳秋北批舊思維：須新增儲備商品

吳秋北批評當局的回覆令人失望，顯示無良商戶可繼續囤積居奇、抬高物價，質問當局為可不打破舊有思維，將部分醫療物品列入儲備商品。邱騰華表示，政府需要「正本歸源」解決問題，當口罩全球供應不足，政府採取非常手段，透過資助計劃在港生產；當問題出現在貨物通關方面，政府便須與內地商討，確保供應鏈穩定。

西九新動力梁文廣建議政府參考消委會快速測試包搜尋器的做法，設立網上平台列明不同防疫物品的價格和各區供應情況。邱騰華贊成有關建議，稱當局會確實推行，但不可能為過千上萬種物品分別設立搜尋器，並指消委會目前有做相關工作，其網站比較了2,300種物品在不同超市的價格。