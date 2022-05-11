選委林曉輝：候任特首李家超有能力解決香港深層次社會問題

行政長官選舉完滿結束，李家超高票當選成為候任行政長官，香港的士司機從業員總會會長、選舉委員會委員林曉輝，讚賞李家超提出「以結果為目標解決不同的問題、全面提升香港競爭力、奠定香港發展的穩固基石」三大未來施政方向，又指他有能力解決香港深層次社會問題；相信在候任特首李家超的帶領下，本港未來社會大局的穩定，國家主權、安全和發展利益，都將得到有力保障。



林曉輝接受訪問時稱，作為基層社團選委，非常高興自己參與提名的候選人高票當選，表明李家超不僅獲得了基層社團的廣泛支持，也獲得了社會各界的廣泛支持。「當中有特別深刻印象是李家超在宣布參選時，提出建設一個充滿活力的香港，一個人人都有幸福的香港，一個高度開放的香港，一個廣泛團結的香港，一個社會安寧的香港的願景，這都充分反映港人的心聲和呼聲。」

談到候任特首李家超提出的三大未來施政方向以及四大政策綱要，林曉輝坦言頗為讚賞。他指，三大未來施政方向針對性強，包括「以結果為目標解決不同的問題、全面提升香港競爭力、奠定香港發展的穩固基石」，四大政策綱要則涵蓋「強化政府治理能力、提供更多安居之所、全面提升競爭實力、同建關愛共融社會，直接面對長期困擾香港發展的深層次社會問題，包括房屋、就業、醫療、貧富差距等難題。

林曉輝稱，李家超獲選後明確指出，政府施政必須以解決市民問題為首位，他在任期間將會以變革精神，重點克服和解決最迫切、最受關注的問題，包括土地房屋供應方面要精簡程序，多管齊下，提速、提效、提量，以有力措施優化醫療護理系統，創造青年上流機遇，加快建設關愛社會。

林曉輝在訪問中直言，香港目前需要一個能夠破除舊有積弊的人，帶領香港解決問題，「在經歷了反中亂港勢力破壞和疫情衝擊後，本港社會迫切希望重建一個活力、幸福、開放、團結、安寧的香港。」他指出候任特首李家超有廣泛的民意基礎，超強的統籌協調能力，以及自身的務實精神，這些均有助其帶領特區政府解決香港沉屙頑疾，更好實現良政善治。

香港的士司機從業員總會會長林曉輝(左)讚賞李家超提出「以結果為目標解決不同的問題」施政方向。

見微知著，林曉輝提到李家超的政治立場一直堅定不移，「在歷任崗位上，比如擔任警務人員、保安局局長、政務司司長，他都真心維護國家主權、安全、發展利益，尊重和維護國家的根本制度和特別行政區的憲制秩序，全力維護香港的繁榮穩定。」而在止暴制亂、落實香港國安法過程中更是立場堅定，勇於擔當。林曉輝相信特區政府在李家超的帶領下，香港未來社會大局的穩定，國家主權、安全和發展利益，都將得到有力保障。

林曉輝說，作為基層社團代表、香港的士司機從業員總會會長，未來將一如既往地團結廣大基層社團，特別是逾10萬香港的士從業人員會員及其家人，全力支持新一屆行政長官和特區政府依法施政，同心實現「一個充滿活力的香港，一個人人都有幸福的香港，一個高度開放的香港，一個廣泛團結的香港，一個社會安寧的香港」的願景。