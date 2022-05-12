612基金｜管浩鳴稱陳日君心腸唔壞：為佢祈禱 事件不涉宗教自由
撰文：林劍
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警方接連拘捕「612人道支援基金」最少4名信託人，包括嶺南大學前文化研究系客席副教授許寶強、法律界前議員吳靄儀、天主教香港教區榮休主教陳日君樞機，以及歌手何韻詩。年屆90歲的陳日君首度被捕，梵蒂岡密切關注事態發展。
立法會選委界議員、聖公會牧師管浩鳴認為，事件不涉宗教自由，重申個人認識的陳日君並非壞心腸的人，希望對方平安。社福界議員狄志遠則指，明白要執行《港區國安法》，案件並沒相似先例，但認為警方須多些說明案件詳情。他又指涉案人士獲准保釋是好事，因他們在社會上有一定公信力，潛逃機會低，保釋對他們較公平。
影響中梵關係？管浩鳴：我無資格評論
管浩鳴表示，由於事件涉及司法程序，警方未詳細交代案情，不會詳細評論；但個人認識陳日君多年，對方不是壞心腸的人：「我會繼續為佢祈禱」。被問到陳日君被捕會否影響外界對香港宗教自由的觀感，管浩鳴相信「事件同宗教自由冇關，而係同基金使用有關」。至於會否影響中梵關係，管浩鳴指自己無資格評論。
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