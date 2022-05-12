612基金︱保釋者交護照8月再報到 警：發現有法律工作者專業失當
撰文：文維廣
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警方確認，「612人道支援基金」全部5名信託人，自本周二（10日）起在全港多區相繼被拘捕，2男3女、年齡介乎45至90歲，涉嫌干犯《港區國安法》第29條「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」罪。
當中4人獲准保釋候查，須於8月上旬向警方報到。其餘一名正在服刑的67歲被捕女子繼續還押，相信就是立法會前議員、在囚的何秀蘭。裁判官已應國安處申請向被捕者發通知書，要求他們交出所有旅行證件。
警方續指，在刑事調查過程中，發現一些律師和大律師在提供法律服務時，涉嫌作出專業失當行為，已就有關情況向律師會和大律師公會作出投訴。而其中一名被捕者，是大律師及立法會前議員吳靄儀。
律師團主要來自民陣、民權監察及星火
「612基金」的信託人還包括嶺南大學前文化研究系客席副教授許寶強，天主教香港教區榮休主教陳日君樞機，以及歌手何韻詩。基金在2019年反修例運動之初成立，為所有運動中被捕（不論罪名）或受傷者提供人道支援，包括醫療費用、心理/精神輔導費用，刑事/民事法律費用，緊急經濟援助等。期間參與相關法律支援的義務律師團隊，主要由民陣、民權監察及星火組織。
「612基金」去年8月宣布有序停運，翌月停收捐款。翻查基金當年6月公布的年度報告，直接支援受助人的金額近2億1千300萬元；當中法律費用及借出保釋金佔81.3%，金額超過1億7千300萬元。
警指有媒體抹黑國安處執法行動
警方亦向法庭申請傳票控告5名被捕者及1名37歲男子沒遵循《社團條例》要求，向社團事務主任申請註冊「612人道支援基金」或豁免其註冊。
警方指，留意到有媒體抹黑國安處執法行動，強調任何人如有違法行為，不論其身分、背景、職業或宗教，警方都會一視同仁執法，不偏不倚地按法律及既定程序秉公辦理。
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