612基金︱佩洛西撰文批評拘捕行動　外交部駐港公署強烈不滿

美國國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）在《華盛頓郵報》撰文，批評警方日前拘捕「612人道支持基金」5名信託人的行動，指拘捕90歲的天主教香港教區榮休主教陳日君樞機。



外交部駐港特派員工署對此表示強烈不滿和堅決反對，郭促立即收回干預香港事務的「黑手」。



佩洛西指，拘捕行動是《國安法》實施後嚴厲鎮壓行動的一部份，認為是要消除香港的所有異見聲音，是軟弱的表現（a sign of weakness）。

外交部駐港公署發言人指，「612基金」相關人員涉嫌串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全，特區警方採取執法行動，是切實維護國家安全和香港法治，任何外部勢力無權置喙。

發言人稱，香港國安法實施以來，香港社會秩序恢覆，法治原則彰顯，發展重回正軌，香港居民的權利自由依法得到保障，外國在港投資者迎來更加安全、穩定、可預期的營商環境。

發言人強調，香港撥亂反正的歷史進程不容阻撓，中華民族偉大復興的歷史進程不容阻擋。我們敦促佩洛西等美政客認清形勢，切實尊重中國主權，恪守國際法原則和國際關系基本準則，立即停止為反中亂港分子撐腰打氣，立即停止干預香港事務和中國內政。