政府架構重組︱據悉已獲行會通過　新設3副司長、中策組復活

下屆政府架構重組方案出爐，據悉已獲行政會議通過。方案以現屆政府提出的「三司十五局」為藍本，候任特首李家超加入了新建議，消息指，包括增設政務司副司長、財政司副司長及律政司副司長三個職位，各自牽涉新增支援人員，擴大問責團隊。

新方案也會重設「中央政策組」。原本的「三司十五局」方案預計涉及逾3,000萬元額外經常開支，因新方案擴大了編制，相信估算開支將進一步增加。特首林鄭月娥今早出席行會前預告，政府稍後會向立法會提交文件，內務委員會已成立小組準備審議，並定在本周五舉行首次會議。



重組涉逾3,000萬元額外經常開支

林鄭月娥一月提出重組架構初步方案，內容包括運輸及房屋局分拆；並新設文化、體育及旅遊局，即新一屆政府政策局由13個增至15個。其他政策局改組為環境及生態局、醫務衞生局、民政及青年事務局，以及創新科技及工業局等。政府也考慮增設副司長職位，加強協調大型房屋用地供應等政策。

隨著林鄭於今年4月宣布不競逐連任、李家超參選並當選，架構重組方案經李家超考慮並作相應修改後，正式獲行會通過。林鄭月娥上周透露，初步估算架構重組涉及逾3,000萬元的額外經常開支，期望在政府換屆前獲立法會通過，形容時間緊迫。