23條︱鄧炳強：立法保國安全球皆然　英法案限公民權：切勿雙標

保安局局長鄧炳強今日（18日）發表文章，指政府正進行《基本法》第二十三條立法相關工作，任何國家都有需要立法保護國安。他引用英國政府近日向國會提交的法案，指他們有很多建議都涉及限制公民權利，呼籲各界尤其外國政客，不要以雙重標準看待香港。



批美西國家妖魔化23條立法 警告勿雙標

鄧炳強指，維護國家安全是每個國家的權利和義務，而制定維護國家安全法律，是國際慣例：「儘管如此，美西方國家一直就《香港國安法》的訂立及實施不斷故意詆譭及作出失實指控，並將《基本法》第二十三條立法『妖魔化』，但事實上他們都制定維護國家安全法例，並不時作出法律修訂。」

他指，留意到英國内政大臣剛向英國國會提交一份涵蓋範圍廣泛的《國家安全法案》（National Security Bill），特別提到間諜活動、外國對政治制度的干預、破壞活動、發布虛假訊息、網絡行動等國家安全風險，更表明有關立法須「走在有關風險之前」。

舉例英提法案限公民權 23條須具前瞻性

鄧炳強指，英國的《國家安全法案》包括一系列涵蓋範圍極廣的新罪行及多項限制公民權利的措施。法案擬訂的罪行絕大部分具有域外效力，不論犯案者的國籍或犯案組織的成立地點，建議的罪行和措施包括：改革有關「間諜」 行為的法律；引入全新的「破壞」及「外國干預」罪行；加強英國警方的調查權力，包括在緊急情況下毋須事先獲得法庭授權而行使搜查權力、拘捕疑犯後可在未經起訴下扣留最長14天；限制被定罪的恐怖分子獲得民事法律援助；授權內政大臣就有合理理由相信涉及外國勢力威脅活動的個人，施加針對性的「國家威脅預防及調查措施」等等。

鄧炳強表示，特區政府一直進行《基本法》第二十三條立法的相關工作，履行特區的憲制責任及完善維護國家安全法律，除了要有效應對過去和現在的國家安全風險及威脅外，立法建議亦須具有足夠前瞻性，必須在執行方面切實可行，能有效維護國家安全。政府除研究相關的全國性法律和本地法律外，也會參考其他司法管轄區的同類法律：「在特區政府開展《基本法》第二十三條立法的諮詢工作時，我期望各界（特別是外國政客）可以客觀理性看待我們的建議，不能對美西方國家維護國家安全法律涵蓋範圍廣泛的事實置若罔聞，切勿作出『雙重標準』的肆意攻擊或試圖干擾、破壞特區政府的立法工作。」