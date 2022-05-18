公務員加薪｜梁籌庭：人才流失須銀彈挽留　華員會：只追回通脹

各級公務員今年有望「疫境」加薪！2022年的薪酬趨勢調查初步結果出爐，高級公務員薪趨淨指標為7.26%，中級為4.55%，低級為2.04%。當中高級公務員的淨指標創下近年新高，根據機制，低級公務員加薪會看齊中級，相信加薪幅度亦不俗。

薪酬趨勢調查委員會主席李鑾輝認為，數據反映去年經濟急速反彈向好的情況，強調公務員薪酬水平參照私人市場釐定，一旦出現大落差，政府將難以留住及吸引人才。



調查結果出乎不少人的預期，公務員工會聯合會總幹事梁籌庭同樣感到詫異，明言「有得加，幅度仲咁多」屬意料之外。他指，數據顯示私人市場中高層僱員大幅加薪，相信是因為大規模人才外流，「情況好嚴重，所以要用錢留住啲人。」他說公務員團隊有同樣情況，促請政府跟隨指標「加到足」，但坦言經濟仍未明朗，市民或有怨言：「希望市民理解，疫情下前線抗疫，封區派物資都係公務員，壓力真係好大。」



薪趨調查出爐 淨指標介乎2.04%至7.26% 全體公務員有望加薪

華員會：追回通脹不等於加人工

華員會會長利葵燕接受傳媒訪問時表示，調查結果參考價值不大，工會早前已提出受疫情影響，經濟嚴重扭曲，調查結果會有較大偏差。最新數字反映，涵蓋的包括金融、保險、專業、電訊及公共事業等受疫情影響較少的私人公司，亦沒有包含失業、半薪、開工不足及停薪等情況，因此數據會較好。

利葵燕說，受到通脹壓力，追不到通脹已等於減薪，公務員過去兩年均凍薪，已影響士氣，在疫情期間需維持恆常服務，作為抗疫工作的骨幹，壓力相當大；但明白公務員需承擔抗疫重擔，與市民共渡時艱，為免引起爭議，製造社會分化，會平衡各方面因素，下周向政府提交調整建議，強調追回通脹並不等於加人工，只是彌補購買力。