批段崇智續任　梁振英：我們怎樣為續約定性　就是怎樣為黑暴定性

中文大學決定校長段崇智續任，引來外界評論。中大校董會周一（16日）發出聲明，解釋續聘程序，但未能令批評者滿意。



全國政協副主席、前特首梁振英在Facebook發文，再度批評崇智續約的決定，稱「我們怎樣為段崇智續約事件定性，就是怎樣為中大黑暴事件定性」。



《香港01》已向中大校董會查詢，正等待相關回應。



中大決定校長段崇智續任，惹來外界批評。（資料圖片）

校董會聲明解釋續聘過程

中大校董會在16日發出聲明，解釋校長的續聘程序，與多間本地及國際大學採用的續聘程序一致，指段崇智與歷屆中大校長一樣，經過競爭激烈的全球公開招聘程序而聘任，如校方和現任校長同意續任，則毋須再次展開廣泛招聘程序，做法廣為接受。

有個別人士質疑為何在任期屆滿前18個月就作出續任決定，中大認為相關言論並不合理，指如未能達成共識留任，需要展開全球招聘程序，根據經驗需時12至18個月。此外，聲明亦講解了續聘程序、校董會商討過程等，並附上新任中大校董會主席查逸超的聲明，期望就中大如何發揮更大貢獻，廣大持份者討論。

梁振英提出多項問題，質疑中大校長段崇智的續聘決定。（資料圖片/盧翊銘攝）

梁振英質疑聲明「官腔十足」

梁振英周三（18日）在Facebook表示，中大聲明「官腔十足」，質疑中大校董會不知道中大校董會內的3名立法會議員有意見，「不知道立法會群情洶湧，要開會追究甚至展開調查嗎？不知道有人要去國安舉報嗎？」

梁振英指聲明的回應提及續聘程序，問：「如果校方當年預知段崇智處理中大暴動劣行，會聘任他嗎？」他又質疑為何要在2021年夏天、即段崇智約滿前30月開始討論。

中文大學。（資料圖片）

質疑段崇智「政治飄忽」

梁振英又指，反對段崇智續任、要求馬上辭職的人，不是質疑他的學術工作，而是他在中大暴動中暴露的政治飄忽，以及對政治問題的思辨能力和定力。他又質疑聲明之中「確保新一代年輕人具備良好技能及價值觀」是甚麼價值觀。

梁振英說：「我們怎樣為段崇智續約事件定性，就是怎樣為中大黑暴事件定性。」他又說，中大沒有提及段崇智在中大黑暴中的角色，「不提，不等於事情已經過去。」