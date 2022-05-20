架構重組︱候任辦解畫：落實政綱重要一步　副司將獲指派執行新政

立法會「研究政府架構重組方案及相關事宜小組委員會」今日（20日）首次開會，候任特首辦公室秘書長鄭鍾偉表示，過往有些政策局工作量大、而且範圍廣泛，希望透過整合職能，令政策局權責更清晰，並聚焦處理主要政策。

候任特首李家超建議，在三司下加設副司長，鄭鍾偉解釋希望加強合作和協調，對跨政策局議題作出整體指揮。他指副司長一定會有明確分工，政府會向公眾公開，副司長職責主要有兩大部分，包括分擔司長繁重工作，以及因應新政府施政重點和公眾關心範疇，執行由司長或行政長官指派的工作。



政府架構重組是下屆政府組班一大工作重點，外界關注新設的3名「副司長」職能及定位，以至所衍生的人手編制擴充及薪酬待遇。鄭鍾偉強調，政府架構重組是落實李家超政綱很重要的一步，目的是針對政府頂層設計，強化管治班子，做好統籌和指揮工作。他稱，新架構下，整個司長辦公室需要增加一名首長級官員協助，而副司長會有9名配備人員。

曾國衞反駁李慧琼：現屆有列施政指標

民建聯主席李慧琼質疑，候任特首沒考慮設立中央政策組，如何改善政府缺乏長遠規劃的弊病；又問到現屆政府會否承諾配合候任特首，設立關鍵績效指標（KPI），監督政府主要工作。

政制及內地事務局局長曾國衞表示，現屆政府並非沒進行長遠規劃，例如明日大嶼及北部都會區是相當長遠的發展願景。在KPI方面，曾國衞稱，《財政預算案》和多份政府報告都提供指標，過去有主要官員遭撤換、亦有官員辭職，反映問責制實際落實的情況。

鄭鍾偉說，候任特首表明在指定工作和項目設定KPI，現階段無法透露具體項目，但青年工作和融入大灣區都是重點工作。

設副司開支增兩倍 鄭鍾偉：錢非重點

新思維狄志遠批評，政府在福利、老人及貧窮問題上沒長遠規劃，質疑李家超建議增設三個副司長，令改組方案增加的總薪酬開支，由每年3,000萬元大增至逾9,000萬元。鄭鍾偉稱，副司長職位較局長高，涉及的金額一定有所增加，比較兩個數目並不公道，又指重點不是錢的問題，而是能否達至成效。