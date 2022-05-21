狄志遠批新政府未有扶貧政策　林振昇：宜訂最低生活所需為指標

候任特首李家超提出「六司十五局」的政府架構重組方案，破天荒增設三名副司長。新思維立法會議員狄志遠今日（21日）在電台節目表示，政府至今未能解釋為何需要設立3名副司長，認為未必一定人多便好辦事，擔心出現架床疊屋的情況，建議新一屆政府上任半年後，才考慮是否增設副司長。

勞聯立法會議員林振昇指，3名副司長的職級不低，不應該只做解說或宣傳工作，期望副司長作出高層次統籌，包括北部都會區及制訂5年發展計劃等。



狄倡增設副司擱置半年：人多未必好辦事

狄志遠指出，李家超在參選政綱中提出推行解決跨代貧窮試驗計劃，只屬點子，而非扶貧政策，希望新一屆政府制定清晰政策目標，包括公屋建屋速度，以及5年內如何減少貧窮人口等。他建議改革稅制，增加向大型企業徵稅，短期增加在職家庭津貼名額，縮窄貧富差距。

林振昇同樣認為新一屆政府在扶貧問題上應訂立更清晰指標，包括制訂現時在香港生活一個月最基本費用標準，同時改善政府外判制度，不再以價低者得作為準則，改為考慮包括投標者提供的工資和職業安全措施。

政府推出的1萬元臨時失業支援計劃共收到約47萬宗申請，其中10萬宗申請不成功。林振昇稱，不少申請者在失業期間曾做一兩日散工，結果申請被拒，希望當局寬鬆處理，並設立上訴機制，又促請政府設立恒常失業支援制度，可設罰款防止濫用。狄志遠同樣支持設立恒常失業援助，認為政府可藉有關數據審視施政表現。