外交公署：民主自由非違法「免罪符」　中共有智慧建設好香港民主

歐盟發表香港年度報告，批評《港區國安法》破壞「一國兩制」，去年底舉行了一場「沒有反對意見」的立法會選舉。截至去年底，拘捕逾160名民主活動人士、反對派議員、記者及學者，令公民社會產生寒蟬效應，基本自由進一步惡化。

外交部駐港特派員公署對報告表示強烈不滿，敦促歐盟停止拙劣的政治表演，強調民主、權利、自由不是違法犯罪活動的「免罪符」，亦非干涉他國內政的藉口。發言人強調，新選制下的三場選舉結果眾望所歸，「契合了當前香港民眾思安、思穩、思進的最大訴求」，中國共產黨和中國政府有信心、有智慧、有能力，把實行資本主義制度的香港管理好、建設好，把符合香港實際情況的民主建設好、發展好。



三場選舉結果眾望所歸 契合民眾最大訴求

公署批評，報告污蔑中方破壞「一國兩制」，形容反華勢力隔著「灰黑濾鏡」看香港：「歸根究底是見不得香港好、巴不得香港亂的陰暗心態作祟！」發言人指，《港區國安法》及新選舉制度落實後，社會更加安定團結，法治正義得到伸張，市民各項合法權利在更加安全的環境中得到更好保障，新選制是符合「一國兩制」、符合香港實際的好制度。

發言人指，「一國兩制」是中國共產黨和中國政府的偉大創舉，成功實踐顯現出強大生命力和制度韌性：「中國共產黨和中國政府有信心、有智慧、有能力，既把實行社會主義制度的內地管理好、建設好，也把實行資本主義制度的香港管理好、建設好，把符合香港特別行政區實際情況的民主建設好、發展好。」