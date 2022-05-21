政壇諸事町︱政府改組「是緣是債是場夢」　江玉歡：要改的是心態

下屆政府將會改組，由三司十三局改為三司三副司十五局，部份政策局的職能亦有改變。



不少人認為政府改組可以集中處理專門職務，令工作更有效率，但同時質疑是否單憑改組就可以加強管治。立法會議員江玉歡就用歌曲《是緣是債是場夢》，去講述政府改組的意見。



下屆政府將會改組，分拆成三司三副司十五局。(資料圖片)

改組方案有優點 但問題不是加人改組可解決

江玉歡在Facebook發文，認為改組方案有優點，例如增設文化、體育及旅遊局，避免過去一盤散沙的局面。但她質疑，根深蒂固的民生問題，是否只是因為政府人手不足，認為有些問題不是加人、拆局就可以解決。

指政府缺乏政策方向 官員上議會答非所問

她指，政府對問題後知後覺，缺乏政策方向，就算有政策，很多時候也不會因應時間和環境靈活變通。她說，政府部門不停寫報告，但與其為寫而寫，不如放多點精力改善問題。

此外，江玉歡提出，要改的不是架構，而是心態。加入立法會5個月以來，江玉歡感受最深的是問非所答，很多時候已經估到官員的答案。「問完答完又怎樣呢？有幾多官員會虛心聆聽及接受議員意見？」

江玉歡說，新一屆議會內，很多獨立議員都有特定專業技能，政府官員可以多與他們溝通。

《是緣是債是場夢》是劉錫明1991年發行的歌曲。