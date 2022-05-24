林鄭盼習近平訪港慶回歸：今日無嘢公布　任內料不放寬通關限制

特首林鄭月娥今早（24日）出席行政會議前見記者，她表示，疫情自4月中呈穩步下降趨勢，呼籲市民毋須太著重每日宗數，因為數字並不影響應對重症的能力。而政府將重啟慶回歸25周年活動，她稱熱切希望習近平可以訪港，但「今日無嘢公布」。



熱衷希望習訪港慶回歸25周年：今日無公布

【10:10】林鄭月娥重申，回歸25周年是非常重要的日子，當然熱切希望有中央領導人訪港並發表重要講話，一如5年前國家主席習近平曾經發表重要講話，其後幾年發生的事件都印證了他對香港的了解、以及對「一國兩制」的支持。至於今年回歸25周年會否訪港，林鄭指自己今天未有消息可以公布，日後有相關資訊將適時公布。她指，疫情對有否中央領導人來港或有影響，因為出入境管制及衞生防護工作都會受影響，故市民要努力保持疫情平穩及下行的趨勢。

拒評增設「副司」 林鄭：非由自己提出

被問到架構重組方案的成效，林鄭表示，架構重組是為下一屆政府做，即使有部分建議由本屆政府提出，但候任行政長官李家超樂見整套方案並注入了個人想法，現屆政府擔當代理人角色，代候任特首完成有關立法會程序，讓他在組班時，以自己認為最理想的架構來物色適合人選，但不便評論當中的具體建議，尤其是反映候任行政長官理念的部分。但林鄭說，對於本屆政府提出的調動，候任特首已全盤接收，若公眾希望得到該部分的詳細解說，她願意解釋，但認為現時社會關注點不是該部分。

【10:05】林鄭指，疫情過去一星期非常平穩，有下降之勢，昨日更跌破200宗新增個案，但其實毋須太著重每日數字，無可避免有波動，一來包含了輸入個案，二來快速檢測方面由於學校星期六日不用上課，數字會有變動。但無可否認，4月中疫情開始呈下降軌跡，衞生防護中心也有空間繼續做個案追蹤、基因排序。現時疫情整體可控，但會繼續審慎應對。