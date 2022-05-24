林鄭盼習近平訪港慶回歸：今日無嘢公布　通關限制任內料不再放寬

特首林鄭月娥今早（24日）出席行政會議前見記者，她表示，疫情自4月中呈穩步下降趨勢，呼籲市民毋須太著重每日宗數，因為數字並不影響應對重症的能力。而政府將重啟慶回歸25周年活動，她稱熱切希望習近平可以訪港，但「今日無嘢公布」。



取消疫苗通行證無硬指標：接種率仍待提升

【10:20】有記者問到疫苗通行證方面，6月13日會擴展到指定診所，是否擔心造成病人不便。 林鄭重申大部分防疫措施都會為市民帶來不便，但大前提是市民生命健康安全。她指以目前情況，疫苗接種率仍有改善空間，通行證要繼續實施。她指，很難說有什麼取消政策的「硬指標」，因為即使現時疫情平穩，萬一有新變種病毒，隨時又要加強防護。

林鄭表示，其實要求入診所人士打針都是為保護求醫人士，因為診所始終是個高暴露風險的地方，萬一體弱病人染疫，重症機會較大。不過她指，最終都會以病人權益為依歸，如果是一些急症、打不到針或不願打針，改為做核酸檢測，仍然可以酌情進入診所。

熱衷希望習訪港慶回歸25周年：今日無公布

【10:10】林鄭月娥重申，回歸25周年是非常重要的日子，當然熱切希望有中央領導人訪港並發表重要講話，一如5年前國家主席習近平曾經發表重要講話，其後幾年發生的事件都印證了他對香港的了解、以及對「一國兩制」的支持。至於今年回歸25周年會否訪港，林鄭指自己今天未有消息可以公布，日後有相關資訊將適時公布。她指，疫情對有否中央領導人來港或有影響，因為出入境管制及衞生防護工作都會受影響，故市民要努力保持疫情平穩及下行的趨勢。

林鄭月娥。（梁鵬威攝）

拒評增設「副司」 林鄭：非由自己提出

被問到架構重組方案的成效，林鄭表示，架構重組是為下一屆政府做，即使有部分建議由本屆政府提出，但候任行政長官李家超樂見整套方案並注入了個人想法，現屆政府擔當代理人角色，代候任特首完成有關立法會程序，讓他在組班時，以自己認為最理想的架構來物色適合人選，但不便評論當中的具體建議，尤其是反映候任行政長官理念的部分。但林鄭說，對於本屆政府提出的調動，候任特首已全盤接收，若公眾希望得到該部分的詳細解說，她願意解釋，但認為現時社會關注點不是該部分。

【10:05】林鄭指，疫情過去一星期非常平穩，有下降之勢，昨日更跌破200宗新增個案，但其實毋須太著重每日數字，無可避免有波動，一來包含了輸入個案，二來快速檢測方面由於學校星期六日不用上課，數字會有變動。但無可否認，4月中疫情開始呈下降軌跡，衞生防護中心也有空間繼續做個案追蹤、基因排序。現時疫情整體可控，但會繼續審慎應對。

重組架構6.15闖立會 林鄭：尋求即日通過

就下屆政府架構重組，林鄭感謝立法會相關小組委員會完成審議 ，下一步的工作是在5月27日，立法會召開人事編制委員會特別會議，如獲同意，會在6月10日的財委會會議尋求通過。而她今星期已知會立法會，希望在6月15日大會提出決議案，即日討論並尋求通過。她形容工作是按部就班，有利下屆政府組班。

重啟慶回歸活動 眾星合唱主題曲《前》

林鄭又指，隨著疫情平穩，回歸25周年各項活動重新啟動，本身5月前有些活動已因為疫情延遲、擱置或取消。她透露，今次回歸25周年的主題曲名為《前》，由很多位歌星主唱，大家明日起就可以陸續見到宣傳。