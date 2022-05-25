政壇諸事町︱陸頌雄倡用國產OS反制裁　莫乃光：工聯會開班教用？

立法會議員吳傑莊今日（25日）提出有關「加強資訊保安」的質詢，關注大國博弈下，歐美科技產品禁令或波及香港，屆時政府恐癱瘓。不過，焦點落在工聯會議員陸頌雄身上，他建議政府未雨綢繆試用國產電腦系統，包括華為「鴻蒙系統」、統信UOS或者「麒麟系統」：「轉系統要時間㗎……做準備唔係淨係憑空講『做評估』。點樣評估呢？你唔試用過又點知呢？」

現時在美國史丹福大學做訪問學者的前資訊科技界議員莫乃光，相當留意這個「創意提議」，語帶反諷指不止政府要用，工商、教育、銀行都應該轉用，「立法會更應該帶頭用！工聯會呢？開咗班教未呀？」



議員憂歐美科技制裁 倡用國產系統防癱瘓 薛永恒：暫未遇禁用

離開議員崗位，莫乃光仍關注議會動態，他在社交專頁發帖「講反話」，指「麒麟系統」是「祖國軍隊」使用的系統，認為「必屬佳品」，又點評這些國產作業系統，指「麒麟」的開發是基於外國作業系統Linux，「佢夠膽話自主，你夠膽就用啦！」；而華為「鴻蒙」可以「兼容」Android，「以『共享』Android代碼的策略取代Android，醒到你奈佢唔何」。

莫乃光指，俄羅斯手機商遭制裁後，都想用「鴻蒙」，不過華為就回覆指暫不向國外提供，「外國都無嘅先進技術」，如果香港優先採用，就是「超俄趕美」。