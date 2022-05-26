蔣震追思會今舉行　李家超、梁振英等到場致意

震雄集團（0057）創辦人蔣震於今年3月逝世，享壽100歲，其家人今午（26日）在會展舉行追思會，候任特首李家超、全國政協副主席梁振英、財政司司長陳茂波、立法會主席梁君彥、民主黨前主席劉慧卿等人到場致意。



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追思會由梁振英擔任主任並致詞，由蔣震女兒獻唱詩歌 《我永恒的家在天上》，表示對其的思念及感恩。最後，由兒子蔣志堅代表家屬致謝詞，分享父親睿智的教誨及與他相處的温馨點滴。

梁振英在追思會上致悼辭，指蔣震在1958年創立「震雄機器廠」，工廠遍及兩岸三地，「震雄」享譽國際，「注塑機大王」之名當之無愧。

他提到，「蔣震工業慈善基金」成立至今32年，用以支持中國基層幹部、廠長以及副廠長進修，受惠者超過10萬人，他亦多次為進修班在中大講課。

追思會會場佈置樸素，大型佈景板上印有撮自《論語》的「學而不厭，誨人不倦，發憤忘食，樂以忘憂，不知老之將至。」佈景板兩旁設電視機播放蔣震生前的相片。

不少政商界人士亦有出席追思會，基本法委員會副主任譚惠珠、全國人大常委譚耀宗、前警務處處長全曾偉雄、前醫管局主席梁智鴻、港大醫學院院長梁卓偉、公務員事務局局長聶德權、食物及衞生局局長陳肇始、香港總商會主席王冬勝、新鴻基地產前聯席主席郭炳江、立法會議員葛珮帆、周浩鼎、林健鋒、梁熙、話劇之父毛俊輝等。

蔣震是著名工業家，1958年創立「震雄機器廠」，有「注塑機大王」美譽，旗下震雄集團為本港上市公司，現市值約13.5億元。

研發「西瓜波」 60年代熱門玩具

蔣震在創業翌年，運用兩種不同密度的塑料研創成雙色混合塑膠成型技術，量產紅白相間的「西瓜波」，成為六、七十年代孩童最熱門的玩具，塑造了好幾代香港人的集體回憶。記者抵達追思會現場亦獲派發一個小「西瓜波」作紀念品。

蔣震育有六女一子，他於2018年正式退休，當時交棒予排名第六的女兒蔣麗苑及第七的兒子蔣志堅，由蔣麗苑接任主席，蔣志堅出任副主席。蔣震二女蔣麗芸活躍政壇，曾任立法會議員，有「政壇元秋」之名，各子女秉承父親遺志，盡心盡力為社會及國家的發展努力。

蔣震喜以遠足活動鍛煉體魄，曾完成長達100公里「毅行者」體能挑戰，至今仍是最年長完成全程的紀錄保持者。

據蔣震家人於報章上刊登訃聞，蔣震追思會委員會主任為梁振英，副主任為特首林鄭月娥、李家超，以及中聯辦副主任譚鐵牛。