下屆政府改組再過一關　6司15局每年招致額外1.2億元開支

立法會人事編制小組委員會今日（27日）通過下屆政府架構重組建議，將交付財委會處理。建議涉及增加13個政治委任官員及57個公務員職位，全年額外薪酬開支約9,500萬元；如果計及強積金供款及附帶福利，每年額外開支總額增至約1億2千萬元。

會上多名議員關注司長與副司長的分工問題。民建聯黃俊碩問到，財政司司長與副司長在金融事務上如何分工，副司長又是否須具備國際經驗，應對香港遭抹黑的情況。他提到近日香港會計師公會公布，與美國同業U.S. International Qualifications Appraisal Board（IQAB）的互認協議年底終止，被外界抹黑為外國制裁香港，將動搖本港金融中心地位，但他認為這只是雙方因工作經驗分歧而「和平分手」。

候任特首辦秘書長鄭鍾偉說，特首及司局長都有責任對外對內講好香港故事，副司長是司長的副手，幫助處理日常事務或負責指定範疇工作；而司長會承擔主要責任。他指，設立副司長可加強跨部門協調，分工更加仔細。



鄭鍾偉：副司將協調大事、難事、急事

醫療衞生界林哲玄提到，第五波疫情期間，食物及衞生局和勞工與福利局，在安老院人員調配和院友安置上安排混亂，問到如果設有副司長，是否由副司長統一發號施令。鄭鍾偉指，甚麼工作須協調視乎情況而定，一般而言是一些大事、難事及急事，無論行政長官或司長，都可委派副司長協調，包括指揮和領導等，強調疫情來得很急很快，已超越政府應變能力。

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓說，業界擔心改組成「三司十五局」後，各政府部門各自為政，變相業界須多走幾個部門，作為市民又不能找副司長協調。鄭鍾偉表示，候任特首希望推動變革，新一屆政府團隊合作，避免各自為政，也會減省不必要行政環節，提升施政效率。

議員關注副司辦人手：3人都寫演辭？

民建聯議員陳克勤則關注，司長與副司長的輔助人員職能會否重疊，例如副司長政務助理的其中一項職能是與副司長新聞秘書合作，為副司長擬備演辭和聲明，而副司長政治助理的職能包括擬備演辭和文化，變相有3人負責擬備演辭，建議政府檢視能否精簡人手。

鄭鍾偉：可細分傳媒、政治角度

鄭鍾偉稱，建議副司長有9名輔助人員，屬於相當基本的配備，司長的輔助人員約有23至25人。他強調，司長辦公室工作繁忙，增設副司長後，工作量更加多，例如需要擬備對外的演辭和對內的發言重點等，又指各職位的關注點不同，新聞秘書關注傳媒角度，政治助理關注政治角度。