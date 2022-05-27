調查指逾9成公僕反凍薪　梁子穎憂損士氣：醫護社福必遭綑綁

金公薪酬趨勢調查委員會日前確認2022年調查結果，公務員低、中、高層的薪酬趨勢淨指標，分別為2.04%、4.55%及7.26%。

政府人員協會於5月18日至24日，向在職公務員進行電子問卷調查，共收回2,651份問卷，當中約36%受訪者對2022年薪酬趨勢調查結果表示滿意；約39%受訪者表示尚可；約23%受訪者表示不滿。



對於公務員來年應否凍薪，有91% 受訪者認為不應該，只有2%受訪者認為應該；近95%受訪者表示如果公務員來年仍被凍薪會影響整體公務員士氣。

梁子穎：公營機構加薪以公務員作參考

工聯會立法會議員梁子穎表示，政府機構及公營機構加薪一直以公務員加薪作為參考指標，醫管局及津助福利服務單位於疫情期間面對感染風險、人數不足，認為政府應該用實質行動回應及答謝醫護人員的付出，希望公務員薪酬有所提升，如果持續凍薪、有關機構只會趁機拒絕加薪，無法反映前線員工的努力。