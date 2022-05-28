時代革命下月網上上架　湯家驊：若下載後無差別分發或有犯罪嫌疑

2019年修例風波的紀錄片《時代革命》，將於6月1日在網上平台Vimeo上架。該電影並未在香港送交電影、報刊及物品管理辦事處審查，亦未曾在香港戲院放映。



《香港01》向警方查詢網上發行、訂購、租看《時代革命》有否違返《香港國安法》或其他相關法律，警方回覆指，個別活動會否觸犯《香港國安法》，須視乎其相關情況，包括事實、相關的行為和意圖、所得的證據等因素而定，並會根據相關法律處理。



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湯家驊指個人下載後私下觀看應無大問題

《時代革命》電影名稱取自「光復香港，時代革命」的後半部，而「光復香港，時代革命」全句被政府指帶有港獨含意，而唐英傑案中，唐英傑亦因展示「光復香港，時代革命」旗幟。而被控《香港國安法》之中的「煽動他人分裂國家罪」。

資深大律師、行政會議成員湯家驊表示，《香港國安法》中的「煽動他人分裂國家罪」和「顛覆國家政權」需要有犯罪意圖。他表示，如個人下載只作個人私下看應該沒大問題，但若下載作無差別分發則可能招致犯罪嫌疑。

湯家驊表示，如個人下載《時代革命》後只作個人私下看應該沒大問題，但若下載作無差別分發則可能招致犯罪嫌疑。（資料圖片／陳百灝攝）

警方：要視乎事實、相關行為、意圖和證據

警方回覆《香港01》查詢時表示，個別活動會否觸犯《香港國安法》，須視乎其相關情況，包括事實、相關的行為和意圖、所得的證據等因素而定，並會根據相關法律處理。警方不會評論個別情況。

《時代革命》團隊在Facebook表示，隨後會在不同國家戲院公映，而在Vimeo平台上架，因為要讓全球觀眾有機會看得到。團隊表示，屆時會有「中英文字幕」及「英文字幕」兩個版本，之後會推出更多語言版本。