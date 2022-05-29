假資訊︱青協調查：青年對立法正反比例相若　專家關注誰判斷真假

政府正就假資訊立法進行顧問研究。青協「青年創研庫」今日（29日）公布有關假資訊立法調查結果，發現逾三分之二受訪者認為本港不實資訊問題嚴重，而支持與反對立法的受訪青少年比例相約。最多人認為假資訊泛濫的成因，是市民對政府的信任度低。調查亦訪問多名專家學者，他們對於立法的主要關注，在於如何劃定違法範圍和界線、由誰判斷何謂假資訊、實際執行時會出現的爭議和困難。



政治、疫情相關假資訊最普遍

青協在今年3月以網上問卷，訪問740名年齡介乎15至34歲本港青年，結果發現多達66.2%受訪者在過去6個月內曾接觸過不實資訊；67.6%人認為不實資訊問題嚴重。被問到不實資訊出現的主因，最多受訪者認為是「市民對政府的信任度低」（53.0%），其次是「社會對立嚴重」（50.9%）。

此外，在曾接觸過不實資訊的490名受訪者中，超過八成（83.9%）表示在社交媒體或個人通訊平台接觸到；逾四成（41.2%）表示每星期至少一天接觸到；「政治」（74.1%）和「疫情」（73.3%）資訊是最常遇到的不實資訊；近三成（29.2%）曾在不知情的情況下將不實資訊轉發給他人。

對立法的意向上，支持和反對立法規管不實資訊的人數分別為39.3%和38.9%，比例相若。至於對立法的顧慮，最多受訪者擔心立法限制言論自由（71.8%）、擔心立法限制新聞自由（66.4%），以及擔心會出現濫用、濫權情況（53.0%）。

建議：政府應避免自行裁斷 設獨立申訴委員會

研究深入訪問本地5位專家和學者，他們指出近年本港社會趨於兩極化，經歷社會事件及新冠疫情的雙重挑戰，進一步加劇社會的深層次矛盾，助長不實訊息的傳播。他們提出多項需考慮的立法細節，包括如何劃定違法範圍和界線、由誰判斷何謂假資訊、實際執行時會出現的爭議和困難等。有受訪的資深新聞工作者擔心，立法將增加新聞工作的風險和不確定性；另有學者和事實查核專家指出，現時社會存在嚴重撕裂，官民之間缺乏互信，嚴厲的立法措施會進一步增加市民對政府的不信任。

報告建議，如日後需要考慮立法，規管原則應只針對有害和非法的公開事實陳述，而不包括有害和非法不包括意見、批評或諷刺內容；以非刑事化和非針對個人的方式作規管；針對大型網絡平台作規管，釐定網絡平台處理和移除有害不實資訊的法律責任；政府機關應避免成為資訊真假的裁斷者，由學者、專家或獨立事實查核機構組成裁定申訴委員會，並設立由法庭審議的上訴機制。此外，諮詢亦應以「白紙草案」形式進行，以醞釀社會對議題的討論和共識。