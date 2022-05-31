出獄7個月周三政總宣誓　區議員姚鈞豪不預測結果：講理時代已逝

政府去年9月起安排區議員宣誓，民主派大埔區議員姚鈞豪因在囚未能出席，他昨日（30日）收到通知，將於明午（6月1日）於政府總部宣誓。他稱不會預測今次的結果，但估計部分辦事處及社區活動將無法繼續進行，但會繼續盡力完成市民對他的期望。



姚鈞豪昨日（30日）於社交專頁發文表示，收到由署理民政事務局局長陳積志發出的通知，明天（6月1日）中午12時將於政府總部宣誓，他本人都會出席，但誰負責監誓則未知。

「無論走定留我個心都係屬於香港」

姚鈞豪表示，這一天的到來由出獄已經開始等待，但不會估計今次宣誓的結果，因為香港「講求證據或理據的年代已過去，預計亦無意思」。他說，仍有不少社區計劃未能實行，希望日後能以其他身分完成，但部分辦事處的工作則估計無法繼續進行，如實習生及為街坊拍攝證件相，稍後會再作公布。他指只要一日仍是民選議員，便會盡力完成市民的期望，即使自己無法做到，也希望大家接力完成，守護社區和香港。

政府去年10月分批安排區議員宣誓，但部分區議員因在囚或被還柙而無法出席。姚鈞豪去年8月被控參與非法集結、無牌管有無線通訊器具等罪名，被判處監禁3個月，因此未能出席宣誓儀式，其後當局一度安排獄中宣誓，但後來取消。