梁振英稱世界變：自由民主非歷史終局　香港須順勢而為、趨吉避凶

全國政協副主席梁振英表示，世界正出現百年未有的大變局，新舊國際秩序交替，過去三年的變化否定了「歷史終結論」，「黑天鵝」不斷出現。香港作為完全開放的城市，體積小、但國際參與度高，未來的發展將繼續受大環境變化主導。他認為香港應該關注如何「順勢而為，趨吉避凶」，在保持高度開放的同時，維護自身安全，借助國家發展勢頭，提升在變局中的競爭力和定力。

「歷史終結論」由美國政治學家福山（Francis Fukuyama）提出，他認為「自由民主制」將是人類社會及體制的演化方向，也是歷史的終點。不過，「中國模式」的崛起就被指是對該理論的挑戰。



批美國亞太搞局 「黑天鵝」事件頻生

身兼「香港再出發大聯盟」總召集人的梁振英，在聯盟成立兩周年的研討會上致辭，指過去兩年《港區國安法》出台，以及「完善選舉制度」，穩住了香港內部環境。但美國在亞太「搞局」，英國脫歐餘波未了、英國面臨解體，歐盟內部矛盾加深，疫情蔓延，烏克蘭危機爆發，對全球政經格局造成深刻影響，也改寫了國際關係，都是三年前無法預見的「黑天鵝」事件。

梁振英指，香港是一個「政府參與度低」的國際金融中心，作為「買全球、賣全球」的國際貿易中心，必須關注如何在大變局中順勢而為，趨吉避凶。