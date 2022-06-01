警務處前副處長郭蔭庶獲委任為首任公務員學院院長　7月5日履新

政府今日（1日）宣布，經公開及內部招聘後，委任警務處前副處長郭蔭庶為公務員學院院長，今年7月5日履新。郭蔭庶任職警隊31年，退休前官至警務處副處長（管理）。

公務員事務局局長聶德權表示，郭具備卓越領導、管理及組織能力，也有志透過提升培訓，使公務員隊伍更好地擔當政府骨幹角色，確保「一國兩制」方針全面準確落實。他深信憑藉郭的經驗、才幹及抱負，定能為加強公務員培訓的工作注入新動力；並且作為首任院長，為學院進一步規劃和發展訂下方向。



前警務處副處長郭蔭庶，2022年4月從警隊退休。（資料圖片/鄭子峰攝）

郭蔭庶今年4月退休 轉任院長月約27萬元

長年服務警隊的郭蔭庶，現年57歲，1990年加入警隊任職督察，2007年晉升高級警司，2011年晉升為總警司，2014年晉升為警務處助理處長，2019年晉升為警務處副處長，到今年4月退休。

公務員學院去年12月成立，旨在加強公務員培訓，當中包括加強公務員對《憲法》、《基本法》和《港區國安法》的了解，以及對國家事務的認識，當局形容是「公務員培訓的重中之重」。學院除了在香港舉辦培訓課程，也會為公務員安排內地和海外的培訓課程，特別是策劃和加強內地舉辦的培訓課程、專題考察及交流活動。

院長一職去年11月展開招聘，屬首長級薪級表第六點，月薪約27萬元。