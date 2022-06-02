民政局對宣誓存疑　大埔區議員姚鈞豪表明不會回覆

大埔區議員姚鈞豪去年因非法集結案被判囚3個月，錯過區議員宣誓，民政事務局安排周三（1日）宣誓。晚上，他在Facebook貼出民政事務局的信件，對他的宣誓存疑，要求在6月4日前答覆，而姚鈞豪已表明不會回覆。



大埔區議員姚鈞豪。（姚鈞豪Facebook）

姚鈞豪早前已表示，預計宣誓能否過關「沒意思」，認為「香港講證據或理據的年代已經過去」。他說有些社區工作希望用另一身份繼續舉行，但實習生等辦事處工作未必可以繼續。

到了晚上，姚鈞豪貼出民政事務局信件，認為姚在擔任區議員期間曾作出可被視為不符合《基本法》、效忠特區的法定要求行為，向姚發出提問有否展示含有港獨含意的物品，包括「光復香港時代革命」字句，以宣揚或支持有關主張，以及這種行為如何符合擁護《基本法》、效忠特區的要求。民政局要求在6月4日前回覆。

曾被通知獄中宣誓 後取消

姚鈞豪表明不會答覆，並宣告辦事處將於6月只會提供有限度服務，6月之後會完全暫停。

2020年3月8日，姚鈞豪在悼念周梓樂活動期間被控非法集結罪，2021年8月底被判囚3個月。民政局曾通知他在獄中宣誓，後來取消，出獄後約7個月再次接獲通知補辦宣誓。